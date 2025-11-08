冷凍年菜先丟進購物車年前再收貨 搭配雙11檔期銀行回饋最高23.5%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
佛跳牆、米糕、雞湯、豬腳都是搶手年菜，耗時費工，現代家庭多半網購五星飯店或米其林餐廳如錦霞樓的冷凍年菜當做主角。圖/momo賞星鮮飯店年菜提供
天氣才剛轉涼，年菜市場已提前開跑；電商平台搶搭「雙11」熱潮，五星級飯店與米其林名店齊推冷凍年菜，透過線上平台除了有早鳥價惠，結合隊團戰與28家銀行刷卡回饋等雙重優惠，最高可享23.5%回饋。

冷凍年菜在台發展十多年，星級飯店如台北晶華酒店、北投老爺酒店、台南遠東香格里拉飯店、礁溪長榮鳳凰酒店、米其林推薦的台南錦霞樓、陽明春天、老字號上海鄉村、必比登推薦沁園春等名店，都成為網購指名品牌。

根據經濟部統計處資料，2021年台灣調理食品（含冷凍、冷藏即食）普及率已達86%，市場規模突破304億元，並維持穩定成長。

這近年來星級飯店與米其林餐廳也進入冷凍年菜的市場，大幅提升質感，尤其年夜飯的大菜佛跳牆、雞湯、米糕、東坡肉、紅燒蹄膀等，作工繁複，食材繁複，自己準備耗時又費工的菜色，極易過年前一個月便出現缺貨現象。

行家建議，預訂冷凍年菜動作要快，經驗老道的「做煮之人」如momo星級飯店名店專區「賞星鮮」小編也指出，冷凍年菜最好提前盡早預訂，不單享用折扣的最高優惠，還能避開缺貨風險。

例如momo飯店專區雙11已起跑，下單就能選擇之後想收到的時段，分成1月15日-21日、1月22日-28日、1月29日-2月4日、2月5-11日四個時區發貨。

今年雙11購物檔期同步推出「雙日組隊團戰」與「28家銀行刷卡回饋」雙重牛肉，最高可享 23.5%超強回饋，11月1日與11月11日限定登場的「組隊團戰賺回饋」，凡組成4至8人團隊、且團隊累積消費達25萬元以上，即享最高3.5%回饋，主揪完成任務還可再領111元mo幣。另結合台北富邦、國泰世華、玉山、台新等28家重磅銀行夥伴，最高再加碼20%信用卡回饋。

年菜 米其林

