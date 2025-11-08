冷凍年菜先丟進購物車年前再收貨 搭配雙11檔期銀行回饋最高23.5%

天氣才剛轉涼，年菜市場已提前開跑；電商平台搶搭「雙11」熱潮，五星級飯店與米其林名店齊推冷凍年菜，透過線上平台除了有早鳥價惠，結合隊團戰與28家銀行刷卡回饋等雙重優惠，最高可享23.5%回饋。

冷凍年菜在台發展十多年，星級飯店如台北晶華酒店、北投老爺酒店、台南遠東香格里拉飯店、礁溪長榮鳳凰酒店、米其林推薦的台南錦霞樓、陽明春天、老字號上海鄉村、必比登推薦沁園春等名店，都成為網購指名品牌。

根據經濟部統計處資料，2021年台灣調理食品（含冷凍、冷藏即食）普及率已達86%，市場規模突破304億元，並維持穩定成長。

這近年來星級飯店與米其林餐廳也進入冷凍年菜的市場，大幅提升質感，尤其年夜飯的大菜佛跳牆、雞湯、米糕、東坡肉、紅燒蹄膀等，作工繁複，食材繁複，自己準備耗時又費工的菜色，極易過年前一個月便出現缺貨現象。

行家建議，預訂冷凍年菜動作要快，經驗老道的「做煮之人」如momo星級飯店名店專區「賞星鮮」小編也指出，冷凍年菜最好提前盡早預訂，不單享用折扣的最高優惠，還能避開缺貨風險。

例如momo飯店專區雙11已起跑，下單就能選擇之後想收到的時段，分成1月15日-21日、1月22日-28日、1月29日-2月4日、2月5-11日四個時區發貨。

今年雙11購物檔期同步推出「雙日組隊團戰」與「28家銀行刷卡回饋」雙重牛肉，最高可享 23.5%超強回饋，11月1日與11月11日限定登場的「組隊團戰賺回饋」，凡組成4至8人團隊、且團隊累積消費達25萬元以上，即享最高3.5%回饋，主揪完成任務還可再領111元mo幣。另結合台北富邦、國泰世華、玉山、台新等28家重磅銀行夥伴，最高再加碼20%信用卡回饋。