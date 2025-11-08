凱基金控協助地方創生 推動在地品牌走進 Pinkoi 瘋設祭

凱基金控（2883）攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Design Fest瘋設祭，以設計為語言、以創意為橋梁，讓源自土地的創新力量走進城市、走向國際。

Pinkoi Design Fest瘋設祭7日起至9日，一連三天在台北圓山花博公園爭艷館盛大登場。今年以「星球漫行」為主題，邀集來自台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲六地共530個品牌，涵蓋潮流服飾、陶盤器皿、手工飲品等多元創作，邀請民眾漫遊設計宇宙，感受創意星球的無限魅力。

凱基金控與三組「地方創生行動家+」合作團隊共同展出，包括彰化「耍廢工廠」、嘉義「茉莉手作坊」以及高雄「橋仔頭白屋」，呈現融合在地文化與永續理念的設計作品，透過實體通路與消費者面對面交流，讓地方品牌發光。

來自彰化芳苑的「耍廢工廠」以廢棄蛋殼再生技術為核心，開發具抗菌功能的蛋殼再生材料，應用於藝術塗料、建築建材及生活產品中，為農業廢棄物開啟全新循環商機。本次展出以蛋殼製成的擴香石、花器、彰化迷因紙膠帶組合，以及「風灣的船x日常經典」水餃包，展現地方創生如何結合環保創新與設計美學，打造具故事性的生活選物。

誕生於嘉義的「茉莉手作坊」秉持「手作能傳遞心意，也能承載文化」理念，由二度就業的中高齡職人媽媽，以針線縫出嘉義的故事。從宮廟文化到城鄉風景，他們以布藝作品與手作體驗，溫柔訴說地方記憶。本次推出文創提袋、布藝吊飾等系列商品，讓民眾在日常小物中感受嘉義的文化底蘊。

「橋仔頭白屋」團隊則結合文化藝術專業與地方青年能量，活化擁有百年歷史的高雄橋仔頭糖廠，讓老空間轉化為藝術展演及創業基地。本次展出「白屋藝術選物」及「后土祭系列商品」，包括豐土拾味禮盒、白屋土地香、狛犬御神籤、與神同行禮盒、與限定籤詩扭蛋等，讓設計愛好者重新體會高雄在地的創意詮釋。