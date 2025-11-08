雄獅、鳳凰：旅展業績 拚雙位數成長

台北國際旅展於7日登場，為期四天。國內兩大旅行業者雄獅（2731）及鳳凰旅遊均表示，受春節假期長達九天、連假日數增加等因素加持，明年整體旅遊市場看旺，銷售動能滿載，目標今年旅展期間，線上＋線下整體業績可望迎來雙位數成長。

雄獅表示，昨日業績開紅盤，較去年同期成長一成五。旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團，報名總額高達330萬元，共有三筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑說，今年旅展線上＋線下業績，目標較去年成長兩成。目前長線訂單已達八成；其中北歐極光團訂單更已看到6月，表現搶眼。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，明年春節假期達九天、連假日數也更多，期將為銷售挹注動能，目標今年旅展線上＋實體銷售可望突破2.7億元，相當於較去年成長一成。他也表示，雖關稅等因素仍將對經濟帶來影響，仍看好明年旅遊消費需求，目前春節行程銷售已達八至九成。

卞傑民表示，在各遊程中，作為主力線的歐洲團表現佳。此外，明年也將針對連假，推出關島五天四夜行程，主打免請假即可輕鬆成行。農曆新年前檔期，則有近年受國人喜愛的日本東北行程，花卷進、仙台出，祭出五天6萬元破盤價格；歐洲年度回饋團，也推出8萬元以內折扣價，奧捷、荷蘭都是熱門地點。

今年旅展規模較去年大幅成長，更有123個國家及城市參展、超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司參展，業者也紛紛推出現場限定折扣，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷。