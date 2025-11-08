雄獅、鳳凰：旅展業績 拚雙位數成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台北國際旅展於7日登場，為期四天。國內兩大旅行業者雄獅（2731）及鳳凰旅遊均表示，受春節假期長達九天、連假日數增加等因素加持，明年整體旅遊市場看旺，銷售動能滿載，目標今年旅展期間，線上＋線下整體業績可望迎來雙位數成長。

雄獅表示，昨日業績開紅盤，較去年同期成長一成五。旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團，報名總額高達330萬元，共有三筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑說，今年旅展線上＋線下業績，目標較去年成長兩成。目前長線訂單已達八成；其中北歐極光團訂單更已看到6月，表現搶眼。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，明年春節假期達九天、連假日數也更多，期將為銷售挹注動能，目標今年旅展線上＋實體銷售可望突破2.7億元，相當於較去年成長一成。他也表示，雖關稅等因素仍將對經濟帶來影響，仍看好明年旅遊消費需求，目前春節行程銷售已達八至九成。

卞傑民表示，在各遊程中，作為主力線的歐洲團表現佳。此外，明年也將針對連假，推出關島五天四夜行程，主打免請假即可輕鬆成行。農曆新年前檔期，則有近年受國人喜愛的日本東北行程，花卷進、仙台出，祭出五天6萬元破盤價格；歐洲年度回饋團，也推出8萬元以內折扣價，奧捷、荷蘭都是熱門地點。

今年旅展規模較去年大幅成長，更有123個國家及城市參展、超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司參展，業者也紛紛推出現場限定折扣，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷。

雄獅

延伸閱讀

ITF台北國際旅展首日湧逾6.3萬人 「千萬刷手」狂掃3000張住宿券

ITF首日入場6.3萬人次 開展首日千萬刷手現身

ITF台北國際旅展／「漾．新北」歡樂登場 旅展限定優惠、「小客」驚喜現身

達美航空ITF旅展促銷+2026早鳥優惠75折起 再加碼週週抽機票

相關新聞

桃機論壇共商航廈設施服務與航網連結度 推動機場經濟

因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司7日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論...

淡水海岸也設風機？台電：民營業者申請會勘 已暫緩辦理

新北市淡水區屯山里與賢孝里居民，7日在里長帶領下，抗議設置海岸風力風電機，台電澄清，此案為民營風力發電業者欲申請其風力機...

商仲女王朱幸兒創辦「和氏璧國際物業」 下一步拓展越南、馬來西亞

商仲市場震撼彈！有「商仲女王」之稱的朱幸兒重返商仲市場，並自立門戶，7日重磅宣布專注於國際不動產投資與顧問服務的「和氏璧...

南紡科技園區TST PARK首期開發案今動土 預估創900億收益

面對全世界AI產業需求增加，台南紡織啟動土地資產活化，選在距離沙崙智慧綠能科學城不遠的仁德，打造全新的科技園區，首期今天...

台中購物節活絡商圈經濟 歐洲經貿辦事處力讚城市能量

歐盟是台灣第四大貿易夥伴，貿易額高達847億美元。台中（2812）產業包含智慧製造、綠能及電動車等，在近期「歐洲創新週」...

永續殿堂發光 信義房屋連續19年獲天下永續公民獎

2025天下永續公民獎11月7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。