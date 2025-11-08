天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

中華電信（2412）於昨（7）日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮；更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，獲各界肯定。

中華電信總經理林榮賜大表出席受獎，林榮賜表示，中華電信推動淨零永續的腳步從未停歇，MSCI ESG評等更晉升至AAA最高級別、成為台灣首獲此殊榮之電信業者。呼應今年APEC主題 「打造永續明天」，不僅以AI資通訊核心技術作為公司營運和永續發展關鍵驅動力，更持續關注員工職涯發展與兼顧家庭照護多重需求，打造「從成家到共育」的全程支持。

中華電信自我期許成為AI領域的「賦能者」及「協創者」，在內部推動AAA（Advance、Activate、Amplify）人才永續策略，致力於培育前瞻科技人才、並外推至產學合作，逐步實現具前瞻視野與持續進化能力的人才底蘊。此外更推動「敢生樂養・幸福不打烊」家庭友善職場藍圖，關注員工職涯發展與家庭照顧的多重需求，提供從育嬰假、育兒津貼、教保中心、教育補助到退休照顧全生命周期照護方案，共創支持家庭育兒的友善台灣。

中華電信自2016年起舉辦供應商環境教育訓練，迄今已邁入第十年。透過供應商ESG二者稽核、關鍵供應商減碳路徑工作坊、CDP供應鏈專案等措施，協助供應商從內部營運到產品源頭全面落實永續。中華電信去年發布台灣首家電信業者TNFD（自然相關財務揭露）報告書，更積極推動生物多樣性，已累計植樹逾70,000棵、復育竹林超過9公頃，並培訓超過200位企業志工成為「樹木碳匯公民科學家」，同時結合AI與資通訊技術協助黑面琵鷺保育及瀕危植物復育，以科技創新助力生態保育。