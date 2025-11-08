天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

《天下雜誌》昨（7）日舉辦「2025天下永續公民獎」頒獎典禮，台灣大哥大（3045）榮獲大型企業組服務業第二名，第18度獲得《天下雜誌》肯定，成為全台獲獎次數最多、永續表現最穩定的電信業者。

自2007年起，台灣大連續入榜、屢次名列「天下永續公民獎」TOP10，今年更是全台唯一入榜超過18次的大型企業，個人用戶事業商務長林東閔代表出席受獎。

除「天下永續公民獎」，台灣大同時獲得「天下人才永續獎」大型企業組服務業第三名與「親子天下友善家庭職場獎」。

「天下永續公民獎」評審指出，台灣大ESG成果以核心本業資通訊科技為驅動力，在社會共融與環境永續兩大面向展現卓越的整合力與長期效益。透過「用科技守護美好」專案，運用AI賦能偏鄉教育，積極縮小數位落差。在「數位苗圃」計畫（2025年更名為「AI苗圃陪跑計畫」）為弱勢學童提供網路與數位閱讀資源，精準解決社會痛點。同時積極透過能源管理、發展綠色機房，承諾淨零轉型，以及將ESG融入公司治理，確保永續策略的貫徹執行。

台灣大董事長蔡明忠表示，國際永續趨勢從「揭露」走向「整合」，ESG不再只是附屬報告，而是企業經營的核心策略。AI世代的來臨，將深刻改變產業結構與社會運作方式，未來三至五年將邁入Agentic AI時代，AI將成為推動公司治理與永續發展的關鍵力量。

蔡明忠強調，將持續以5G、AI與雲端技術為核心引擎，結合綠色能源與數據治理，推動淨零轉型與包容成長，讓科技成為推動人類進步與地球永續的力量，用科技開啟更美好的未來。

台灣大總經理林之晨表示，自動化技術的進步，是效率與價值的升級，更是「人文與科技共生」的再平衡。

在模型高速演進的時代，人類學會使用AI並不難，難的是擁有好的人文素養、對美好事物的感知力，在效率之外，指揮AI一起追求更深層次的生命價值與美好生活。