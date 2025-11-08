國旅冷、出國夯 觀光業縮影

經濟日報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為期四天的ITF台北國際旅展昨（7）日登場，首日就吸引近6.4萬人次入場。不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反觀國旅詢問、下訂明顯少很多，國旅冷、出國夯的對比也成台灣觀光縮影。

受到明年九個連假及普發萬元影響，昨旅展開展首日就湧進超過6萬人次入場，較去年成長8.87%，不僅出現「千萬刷手」掃購3千張酒店住宿券，更出現多位百萬刷手，搶購飯店住宿券及旅行社產品。

旅遊業者表示，日韓線、長程線及郵輪等都是熱門商品，機票及出國旅團仍是民眾搶購目標，最受歡迎的日本館今年攤位甚至超過2百攤，打破歷年參展規模，參展人潮擠得走道水泄不通；反觀詢問國旅旅團、飯店住宿券、餐券的人潮明顯冷清許多。

KKday表示，目前業績比例，海外與國旅為七比三，海外多是自由行，國旅則是交通票券、高鐵假期、展覽票券等。

