總統出席台北國際旅展 喊2030年國內觀光產值達兆元

賴清德總統昨（7）日出席2025 ITF台北國際旅展開幕，宣布政府將設定「2030年國內觀光產值達兆元」的目標，邀各界包括交通、旅館、飯店等共組「觀光國家隊」，帶動經濟發展；並期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升觀光效益。

據台灣觀光協會統計，台灣每年約有1兆4,000多億元的觀光支出，其中約9,000多億元為國外旅遊，國內旅遊約5,000億元，顯示國內旅遊仍有成長空間。

賴總統在旅展開幕式談話要點

賴總統指出，推動觀光產業的方向首先要設定目標，去年國內觀光產值達8,378億元，期望在2030年能達到兆元產值的目標。

其次，為達此目標，期盼交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。第三，確立發展方向，若要提升國內旅遊產業的產值，更需加強入境Inbound國際旅遊。

賴總統並指出，目前發展國內旅遊有三大有利因素：第一，連續假期增加，第二，家庭可支配所得提升，第三，人力政策鬆綁。行政院已要求勞動部協助開放外籍移工投入旅宿產業，解決人力短缺問題，有助於國旅蓬勃發展。

他宣布，政府要打造「國家隊」，包括交通、旅館、飯店等業界加強合作，共同推動台灣國旅及國際旅遊的發展。

交通部長陳世凱指出，台灣觀光產值新台幣8000多億元，交通部希望透過推動北回之巔旗艦計畫、微笑南灣IN台灣計畫，達成賴總統設定的目標，帶動國內觀光產值能夠破兆元。

陳世凱表示，疫情前國內旅遊人次約1.6億人次，去年已成長至2.2億人次，今年仍持續攀升，顯示國旅市場熱度不減。

他指出，這反映出台灣經濟穩健復甦、民眾生活品質提升，「旅遊已不再是偶爾為之，而是融入日常生活的一部分」。

ITF台北國際旅展今年集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1,600個。

展期至11月10日在台北南港展覽館一館舉行。首日入場人次達6萬3167人，較去年成長8.87%。