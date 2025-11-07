運價指數終止連四漲
北美線反彈告一個段落，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（7）日出爐，北美線之前走勢較為強勁，本周美西線及美東線跌幅都逾一成，運價指數終止連四漲，指數下跌55.6點至1,495.1點，周跌幅3.6%。
指標貨攬業者台驊總經理顏益財昨日表示，美中新協議生效後，對航運出貨發酵的期間會落在11月中下旬、12月，將會有補貨潮，再加上美國零售商庫存水位甚至比疫情期間更低，預期到農曆年前補貨需求將支撐運價市場，在此期間運價大幅下滑的機率很小。
台驊（2636）公司昨日法說會，對於整體市場顏益財指出，美國線美西和美東海運運價近期低迷，美東多是民生傳統產業消費品，美西則因為電商小額關稅豁免取消，有許多電商貨從空運轉海運。歐洲市場則相對較好，歐洲線的船公司掌握這一波出貨需求，已醞釀在11月15日漲價。
