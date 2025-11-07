運價指數終止連四漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

北美線反彈告一個段落，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（7）日出爐，北美線之前走勢較為強勁，本周美西線及美東線跌幅都逾一成，運價指數終止連四漲，指數下跌55.6點至1,495.1點，周跌幅3.6%。

指標貨攬業者台驊總經理顏益財昨日表示，美中新協議生效後，對航運出貨發酵的期間會落在11月中下旬、12月，將會有補貨潮，再加上美國零售商庫存水位甚至比疫情期間更低，預期到農曆年前補貨需求將支撐運價市場，在此期間運價大幅下滑的機率很小。

台驊（2636）公司昨日法說會，對於整體市場顏益財指出，美國線美西和美東海運運價近期低迷，美東多是民生傳統產業消費品，美西則因為電商小額關稅豁免取消，有許多電商貨從空運轉海運。歐洲市場則相對較好，歐洲線的船公司掌握這一波出貨需求，已醞釀在11月15日漲價。

電商 美國

延伸閱讀

「巨型吊牌防退貨」上熱搜！大陸商家：惡意退貨忍無可忍

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

2025「蝦皮金選獎」登場！百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

相關新聞

天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

中華電信於昨（7）日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮；更以推動AI人才培育與幸福職...

天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

《天下雜誌》昨（7）日舉辦「2025天下永續公民獎」頒獎典禮，台灣大哥大榮獲大型企業組服務業第二名，第18度獲得《天下雜...

信義連19年獲永續公民獎

2025天下永續公民獎昨（7）日舉行頒獎典禮，房仲業龍頭信義房屋獲大型企業-服務業組第三名，為信義房屋連續19年得獎，成...

信義房屋跨世代共好 挺長者逐夢

台灣超高齡社會來襲，信義房屋不僅持續推動「社區一家」計畫，更投入打造高齡行動實踐平台，信義房屋表示，看見人的價值，與追求...

總統出席台北國際旅展 喊2030年國內觀光產值達兆元

賴清德總統昨（7）日出席2025 ITF台北國際旅展開幕，宣布政府將設定「2030年國內觀光產值達兆元」的目標，邀各界包...

國旅冷、出國夯 觀光業縮影

為期四天的ITF台北國際旅展昨（7）日登場，首日就吸引近6.4萬人次入場。不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。