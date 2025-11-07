華航前三季獲利創高 受惠貨運、客機維修等業務挹注 EPS 1.81元

華航（2610）昨（7）日召開董事會並通過前三季財報，累計合併營業淨利157.6億元，稅後純益110億元，改寫歷史新高紀錄，年增6.1%，每股純益（EPS）1.81元；第3季單季稅後純益29.5億元，年減22.8%，EPS為0.48元。

華航表示，受AI發展帶動伺服器及相關產品出口暢旺，電商、航材、生鮮蔬果等需求持續成長，推升華航第3季貨運收入較去年同期成長13.64%。另外，客機維修收入及貨運代理收入也有所挹注，合計其他營業收入128.8億元，相較去年同期增加19.6億元，增幅逾18%。

客運市場方面，看好年底聖誕、元旦假期到來，秋冬季節性出遊需求升溫，預期可推動第4季旅運需求。華航持續精進旅客服務，繼5月啟用AI客服系統後，24小時真人客服也正式上線。

隨著第4季傳統旺季的到來，年底購物季可望帶動電商網購需求，預期將推升市場艙位需求，加上AI伺服器、半導體設備與產品暢旺，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，期望在旺季期間持續衝刺營收及獲利。

客運市場方面，看好年底聖誕、元旦假期到來，秋冬季節性出遊需求升溫，預期可推動第4季旅運需求。華航持續精進旅客服務，繼5月啟用AI客服系統後，24小時真人客服也正式上線。

首階段服務涵蓋台灣及北美，提供中文與英文兩種語言的全天候協助；香港與東京地區預計於2026年第1季陸續上線。年底前，文字版中、英文客服也將同步加入，為旅客打造不中斷、即時且優質的服務體驗。

華航考量到大洋州來台轉機到歐洲的客人也會增加，今年11月18日起台北-倫敦增至每周五班，2026年台北-布拉格也將規劃增加至每周三班，由於華航歐洲航線轉機旅客占比已近三成；另外北美市場也正在規劃增班當中。