南紡轉型 科技園區案動土

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
南紡科技園區首期開發案昨日動土，圖為集團總裁侯博明。記者劉學聖／攝影
南紡科技園區首期開發案昨日動土，圖為集團總裁侯博明。記者劉學聖／攝影

南紡（1440）昨（7）日於台南仁德區舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土典禮，規劃投資21億元興建一棟廠辦大樓及一棟科技園區管理服務中心，預計工期約兩年。該集團總裁侯博明表示，第一期開發完成後，營業額初估約有900億元。

侯博明說，南紡科技園區第一期有28公頃。而大家都知道，目前傳統產業不好做，但要想踏入科技產業，第一步就是要做科技園區。他早在七、八年前，即赴裕隆集團旗下的竹北台元科技園區考察，並展開評估；然而，因疫情影響而延宕三、四年，這段期間也曾考慮發展物流業，最後決定還是開發為科技園區。第一期科技園開發完成後，營業額初估有900億元以上。

侯博明進一步說，南紡在成立60周年時，營運觸角延伸到購物中心，已打造第一期和第二期；經過了十年，轉投入科技園區開發，與未來的AI產業結合，踏上科技的腳步，並將協助一些新創廠商發展，同時，也讓南紡有參與投資的機會。

另外，他提及到，有些企業想要有擁有廠房和土地資產，TST PARK也可以出售，利基比只能租用的南科更好，值得推薦。

今年適逢南紡創立70周年，早已為公司擘劃華麗轉身計畫的侯博明強調，為邁向百年企業，要改變才能繼續茁壯。「本業要創新」、「流通要大大」、「科技園區要開發」就是南紡未來五至十年的轉型、發展主軸。

南紡並補充說明，該公司在台南地區持有74公頃工業用地，其中位於仁德區土地約46公頃，是公司近年推動資產活化的重點，也正是南紡科技園區首期開發案的所在地。

首期開發案的廠辦大樓為地下二層、地上八層之智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進產業預計以研發、設計等科技產業廠辦使用為主。

南紡

延伸閱讀

南紡舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土 規劃投資21億元

醫護出走、自費比率高 洪子仁提數位、永續轉型 醫界也應治癒社會

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

新北河濱公園禁止微型電動二輪車進入！2026年元旦起將依道交條例開罰

相關新聞

天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

中華電信於昨（7）日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮；更以推動AI人才培育與幸福職...

天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

《天下雜誌》昨（7）日舉辦「2025天下永續公民獎」頒獎典禮，台灣大哥大榮獲大型企業組服務業第二名，第18度獲得《天下雜...

信義連19年獲永續公民獎

2025天下永續公民獎昨（7）日舉行頒獎典禮，房仲業龍頭信義房屋獲大型企業-服務業組第三名，為信義房屋連續19年得獎，成...

信義房屋跨世代共好 挺長者逐夢

台灣超高齡社會來襲，信義房屋不僅持續推動「社區一家」計畫，更投入打造高齡行動實踐平台，信義房屋表示，看見人的價值，與追求...

總統出席台北國際旅展 喊2030年國內觀光產值達兆元

賴清德總統昨（7）日出席2025 ITF台北國際旅展開幕，宣布政府將設定「2030年國內觀光產值達兆元」的目標，邀各界包...

國旅冷、出國夯 觀光業縮影

為期四天的ITF台北國際旅展昨（7）日登場，首日就吸引近6.4萬人次入場。不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。