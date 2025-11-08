南紡轉型 科技園區案動土

南紡（1440）昨（7）日於台南仁德區舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土典禮，規劃投資21億元興建一棟廠辦大樓及一棟科技園區管理服務中心，預計工期約兩年。該集團總裁侯博明表示，第一期開發完成後，營業額初估約有900億元。

侯博明說，南紡科技園區第一期有28公頃。而大家都知道，目前傳統產業不好做，但要想踏入科技產業，第一步就是要做科技園區。他早在七、八年前，即赴裕隆集團旗下的竹北台元科技園區考察，並展開評估；然而，因疫情影響而延宕三、四年，這段期間也曾考慮發展物流業，最後決定還是開發為科技園區。第一期科技園開發完成後，營業額初估有900億元以上。

侯博明進一步說，南紡在成立60周年時，營運觸角延伸到購物中心，已打造第一期和第二期；經過了十年，轉投入科技園區開發，與未來的AI產業結合，踏上科技的腳步，並將協助一些新創廠商發展，同時，也讓南紡有參與投資的機會。

另外，他提及到，有些企業想要有擁有廠房和土地資產，TST PARK也可以出售，利基比只能租用的南科更好，值得推薦。

今年適逢南紡創立70周年，早已為公司擘劃華麗轉身計畫的侯博明強調，為邁向百年企業，要改變才能繼續茁壯。「本業要創新」、「流通要大大」、「科技園區要開發」就是南紡未來五至十年的轉型、發展主軸。

南紡並補充說明，該公司在台南地區持有74公頃工業用地，其中位於仁德區土地約46公頃，是公司近年推動資產活化的重點，也正是南紡科技園區首期開發案的所在地。

首期開發案的廠辦大樓為地下二層、地上八層之智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進產業預計以研發、設計等科技產業廠辦使用為主。