紡織業活化資產 挹注動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導

全球經濟大環境不佳造成營運逆風，多家紡織股今年積極啟動資產活化與多角經營，藉由土地開發與新事業布局另闢蹊徑，藉此挹注企業版圖擴張的新動能。

紡織業過去因在台大規模設廠，累積龐大土地資源，如今在產業逆風下，這些資產也成為公司推動活化的重要憑藉。

南紡（1440）為例，在台南持有74公頃工業用地，其中位於仁德區的土地約46公頃，是公司近年推動資產活化的重點。新紡持有士林多筆土地，與長虹建設合作的西湖站合建案也在推進中。新纖亦擁有龐大土地資產，在桃園、八德、觀音、新屋均持有萬坪以上土地。

南紡「南紡科技園區」首期開發案，規劃出售與出租比例約八成出售、二成出租。目前已與潛在買家與租戶接洽中。

新紡因持有北市士林多筆土地，在輝達確定將台灣總部落腳北士科後，瞬間成為市場焦點。至於新纖南港企業總部大樓案總投資27.5億元，規劃地上18層、地下四層，預計2030年3月完工。

