信義房屋跨世代共好 挺長者逐夢

台灣超高齡社會來襲，信義房屋（9940）不僅持續推動「社區一家」計畫，更投入打造高齡行動實踐平台，信義房屋表示，看見人的價值，與追求幸福的想望，也看見長者真實的需要，期盼打造一個跨世代共好的幸福社會。

「步入晚年不等於需要被照顧，依然有追求幸福與築夢的權利！」信義房屋說，自從實施社區一家計畫後，實際走入社區，就看見不同的長者樣貌，20年來在辦理社區一家提案徵選活動以及社區訪視過程中，看見超高齡的偏鄉社區，當地年輕人口雖然很少，但許多高齡長者雖已年過八旬，仍熱心參與公共事務、為社區貢獻力量。

有鑑於此，信義房屋進一步打造高齡行動實踐平台，鼓勵長者勇敢逐夢、跨世代共創幸福，讓長者不只是被照顧的對象，而是生活的主角，展現永續關懷的深厚能量。今年獲得「2025天下永續公民獎」大型企業-服務業組第三名，獲得主辦單位肯定。

信義房屋表示，「信義公益基金會」運用價值共享的理念及行動，致力於高齡者長期關懷與扶持，每年舉辦「集點子大賽」與「共好行動徵選」兩階段的徵件活動，鼓勵長者親自提案、或跨世代合作，藉此激發以長者為主體的創新行動。

不僅退休族參與，來自全台各地的學生、家庭主婦、各行各業都能投入實驗創新，大膽夢想、勇於實踐，進而為台灣超高齡社會指出未來的方向。從「創意」到「行動」串接，發想者與執行者不必為同一人，藉此引動更新穎多元的服務樣態，參與對象不設限，無論個人、團體、各年齡層、不同背景族群都能參與。

今年信義公益基金會共好行動首獎由68歲的杜麗姿獲得，她以「昨日報」計畫感動評審。過去杜麗姿性格開朗，常在社群媒體分享生活，但因健康與情緒變化導致記憶衰退，為了幫助母親重拾自信與生活節奏，兩位女兒林玉文、林玉婷運用各自的教學與設計專長，協助母親以手作報紙記錄日常，包括「昨天吃了什麼」、「去哪裡玩」等，最後更延伸到「出門報」，將生活片段化為圖文並茂的手作小報。

「昨日報」的靈感源自於2024年暑假，杜麗姿與家族出遊日本，家人沿途搜集車票、單據、廣告單等，讓杜麗姿製作手寫報紙「旅日新聞」，這份「手作小報」觸發了杜麗姿對於報紙的想像，也為「昨日報」計畫奠定雛形。