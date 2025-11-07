淡水海岸也設風機？台電：民營業者申請會勘 已暫緩辦理

新北市淡水區屯山里與賢孝里居民，7日在里長帶領下，抗議設置海岸風力風電機，台電澄清，此案為民營風力發電業者欲申請其風力機組併接台電電網，請台電公司配合辦理現場會勘，但因當地居民有疑慮，台電已先暫緩辦理民營業者的申請。

台電指出，民營風電業者在新北市淡水六塊厝海岸會勘，引起屯山里、賢孝里里民的陳情抗議，此案為民營風力發電業者向台電申請其風力機組併接台電電網，請台電公司配合辦理現場會勘，評估新設電纜路徑可行性。

台電表示，會勘後向業者說明，考量當地民眾仍有疑慮，本案將先暫緩辦理並請業者持續與里民協調溝通。