受惠於「萬元普發金」 雄獅旅遊IFT旅展首日開紅盤

雄獅旅遊（2731）在ITF旅展首日開出紅盤，單日業績較去年同期成長一成五。受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達九天、寒假亦延長九天等多重利多，現場買氣熱絡。

雄獅表示，旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。

8日將迎接ITF台北國際旅展第一個周末假日，雄獅旅遊持續祭出優惠口袋商品，沖繩自由行四天9,888元起；泰國芭達雅跨年五日21,999元起；瑞士冰川10日97,900元起；北義雙城送瑞士八日59,900元起。雄獅更在推出旅展現場限定折扣，包含鳳凰城首航折扣最低價49,900元，只在旅展現場販售。

迎接九天賀歲假期，航空公司今年加碼推出清邁、富國島、峴港增班航班，迎春年節期間，最低每人40,500含稅起，旅展加碼優惠1千。「賀歲宿霧5日」走訪海陸雙樂園，親子再送贈PORORO樂園門票、限量娃娃，早鳥折3千，旅展加碼再折2千；「賀歲北越5日」全程五星，加碼安排豪華蘭夏灣過夜船，每人62,800元起，早鳥折3千；暢玩樂高樂園「新馬5日」每人63,800元起，春節出發折3千，親子最高折8千元；「土耳其杜拜12日」升等五星飯店，每人79,900元起，再普發100美元購物金；「埃及10日」除夕出發，參觀全新大埃及博物館，賀歲折5千，再送120美元紅包。「大堡礁9日」探索海底亞馬遜，迎春行程每人111,800元起；過年連假出國「西班牙11日」每人122,900元起，預購折3千，旅展再折1千。