商仲女王朱幸兒創辦「和氏璧國際物業」 下一步拓展越南、馬來西亞

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
專注於國際不動產投資與顧問服務的「和氏璧國際物業」7日舉行開幕儀式。記者朱曼寧／攝影
商仲市場震撼彈！有「商仲女王」之稱的朱幸兒重返商仲市場，並自立門戶，7日重磅宣布專注於國際不動產投資與顧問服務的「和氏璧國際物業」公司業務全面啟動，下一步還要到越南馬來西亞設立分公司。

商仲業界裡，幾乎無人不知朱幸兒，屬於超級重量級人物，目前商仲五大行之一的第一太平戴維斯（Savills）台灣分公司就是由她一手創立，過去曾任戴德梁行協理、第一太平戴維斯董事長、世邦魏理仕台灣區董事總經理、世邦魏理仕中國大陸華東區域與台灣董事總經理。

業界打滾近30年的她，如今成立「和氏璧國際物業」，並擔任創辦人及策略長，朱幸兒表示，國內商仲其實實力堅強，很多knowhow團隊同仁都有，甚至放眼望去，國內商仲五大行的老總，哪一個不是戰將，而自己長期以來都在幫外商工作，看到外商不斷海外拓點，心中萌生「為何台灣不能有自己的不動產公司呢？」

朱幸兒表示，在入國際不動產顧問產業這些年來，親身見證亞洲資金在全球市場的發展與變遷，所以創立和氏璧國際物業的初衷，就是希望以台灣為基地，整合國際資源，為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。

談到「和氏璧國際物業」主要業務，朱幸兒表示，目前國內、海外業務占比各一半，除了握有大型商用不動產交易案外，亦有針對海外不動產投資包括住宅、商辦等的服務。

朱幸兒表示，看好亞太地區的潛力，尤其是台灣游資豐富，許多資產族群滿手現金，卻沒有好的投資管道，因此成立公司後，加大海外不動產布局力道，並計畫在越南胡志明市設立分公司，目前已經進行流程中，最快明年上半年就可以完成，下一步則是在馬來西亞吉隆坡設立分公司。

和氏璧國際物業的核心服務涵蓋以下四大領域，第一，國際不動產投資顧問：提供從市場研究、物件篩選、購置流程到後續資產管理的全程整合服務。

第二，跨國開發案合作：與日本、越南、英國、泰國等地開發商及投資機構合作，推動高品質住宅與商用不動產專案，並持續擴展至全球主要城市。

第三，高端資產配置諮詢：為高資產族群量身打造多元且穩健的國際房產投資組合。

第四，商業及工業地產銷售與租賃顧問：協助企業法人與個人投資者進行資產購置、承租與配置規劃。

朱幸兒表示，和氏璧不僅希望成為一個讓世界看見台灣的專業品牌，更希望透過同業結盟與資源共享之專業服務，提升整體產業競爭力，目前已陸續與台灣本土的優質不動產顧問企業結盟合作，包括桃竹苗地區的吉富工商地產、台南的客觀國際開發，以及大高雄的天威商用不動產等，共同推動區域性專業聯盟及業務資源整合。

同時，也與國際知名開發商積極合作，包括英國的Berkeley Group、新加坡的悅榕集團（Banyan Tree）與日本的 City Homes，越南的Kansas Capital，未來結盟合作的對象，更將分別深入全球各地主要城市，希望藉由專業經驗與資源整合，為客戶提供更精準、高效並具備深度及廣度的全方位顧問服務，以實現「立基台灣、深入亞洲、布局全球」的企業發展願景。

和氏璧國際物業創辦人及策略長朱幸兒。記者朱曼寧／攝影
和氏璧國際物業創辦人及策略長朱幸兒（左）與和氏璧國際物業總經理關蕙君（右）。記者朱曼寧／攝影
