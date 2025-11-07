南紡科技園區TST PARK首期開發案今動土 預估創900億收益

面對全世界AI產業需求增加，台南紡織啟動土地資產活化，選在距離沙崙智慧綠能科學城不遠的仁德，打造全新的科技園區，首期今天熱鬧動土，預計2年後完工，預計營運後，初估帶來至少900億元的收益。南紡集團總裁侯博明表示，首期提供的土地多達28公頃，進駐公司可以買斷，除了產業發展之外也賺到了增值，一舉兩得。

南紡今天在台南仁德區舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土典禮，規劃投資21億元興建一棟廠辦大樓及一棟科技園區管理服務中心，廠辦大樓為地下二層、地上八層之智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進產業預計以研發、設計等科技產業廠辦使用為主。南紡在台南地區持有74公頃工業用地，其中位於仁德區土地約46公頃，是公司近年推動資產活化的重點，也正是南紡科技園區首期開發案的所在地。