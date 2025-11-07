台中購物節活絡商圈經濟 歐洲經貿辦事處力讚城市能量

歐盟是台灣第四大貿易夥伴，貿易額高達847億美元。台中（2812）產業包含智慧製造、綠能及電動車等，在近期「歐洲創新週」均受歐洲經貿辦事處長谷力哲(Lutz Güllner)肯定，看好長期發展前景。

台中與歐洲往來密切，谷力哲也參與台中年度盛會「2025台中購物節」，並拍攝形象廣告，體驗台中驚奇的歐洲元素，包含建築、美食及骨董文物，讓雙方交流從產業擴及至商業與文化層次，向世界展示國際化風采。

經發局說明，為了這場跨國行銷合作，谷力哲處長一早自台北搭高鐵南下，一身輕便休閒西裝散發十足紳士風格。

此次拍攝首站於「一秒置身歐洲」的新社古堡莊園，在湖光山色、瑰麗古堡中，谷力哲處長與黃金獵犬一同入鏡，漫步、感受清新空氣，他對於能在市區不到半小時車程體驗歐式建築感到驚訝，感嘆不到20年的建築可以復刻百年歐式古堡，自然、獨特又真實。

隨後谷力哲與副市長鄭照新、經發局長張峯源體驗歐式料理，由私廚選用在地優質食材，透過歐式手法精心烹調，兼顧視覺、味覺與嗅覺享受，述說主廚獨特的跨國小故事，讓谷力哲處長感受台中多元包容的國際文化。

享用主菜時，谷力哲更穿上圍裙，親自為賓客分切烤肉，動作熟練、態度親切幽默，化身為「外交大廚」。

下半場拍攝來到隱身東區餐廳、洋溢藝術氣息的新天地西洋博物館，館藏橫跨世界各地、超過400年以上歷史，近千件來自國際知名拍賣行蘇富比(Sotheby's)、佳士得(Christie's)的珍稀西洋古董文物。

館內金碧輝煌的巴洛克藝術風格布景，陳列古典時鐘、精美瓷器及發明大王愛迪生專區，甚至還有百年紅酒、來自谷力哲母國德國的經典餐具品牌，是2個世紀前的精緻工藝，讓這場跨國行銷之旅，充滿濃厚的歷史底蘊與藝術氛圍，更讓谷力哲在結束拍攝前讚嘆「台中也可以很歐洲」。

張峯源表示，台中擁有完整的精密機械、汽車零組件、航太及智慧製造產業聚落，「工藝精湛、品質嚴謹」的特質與歐洲精神不謀而合，眾多歐洲企業也選擇台中設立據點，包括全球最大的離岸風力發電機製造商西門子歌美颯(Siemens Gamesa)在港區打造亞太區離岸風電出口中心。

還有安聯人壽、工業自動化先驅倍福自動化(Beckhoff Automation)等德商企業加碼投資，產業交流穩固，台中購物節則是讓雙方的交流更具文化與在地連結，也是鞏固情誼的最佳橋梁。

經發局補充，國際宣傳影片已上傳至經濟發展局YouTube平台，歡迎民眾點閱觀賞。

「2025台中購物節」活動自10月24日起至12月25日，全市店家食衣住行育樂通通動起來，2萬家優惠店家遍及每一個行政區，市場、商圈、夜市、美食餐廳、觀光景點及各式特色小店，今年延續深受民眾喜愛的「天天抽3,000、周周抽10萬、隔周抽汽車、月月抽百萬」外，更將送出備受矚目的好宅作為壓軸大獎。

此外，為擴大國際影響力，活動特別加碼抽出9國來回機票，以及專屬外籍人士的1萬美元大獎共3組，邀請國內外旅客及市民下載台中通TCPASS，踴躍在台中消費、登錄發票，就有機會將百萬大獎與夢想好宅帶回家。