永續殿堂發光 信義房屋連續19年獲天下永續公民獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
天下永續公民獎由環境部長彭啟明頒發獎項給信義房屋總經理陳麗心。信義房屋／提供
天下永續公民獎由環境部長彭啟明頒發獎項給信義房屋總經理陳麗心。信義房屋／提供

2025天下永續公民獎11月7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房屋獲大型企業-服務業組第三名，更為信義房屋連續19年得獎，為房仲服務業唯一。

天下雜誌於1996率先進行全台首份企業社會責任調查，迄今已逾30年，天下永續公民獎成為國內企業界重視的年度榮耀之一，參考國際指標與評量方法，綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面，評選台灣最佳永續企業。其中「大型企業」組分為製造業、服務業、金融業3組，大型企業-服務業組前三名為中華電信、台灣大、信義房屋。

天下雜誌共同執行長吳琬瑜表示，ESG2.0代表企業不僅自身價值提升，還要帶動生態鏈、社區、族群共好，包括關於地方創生、移工、高齡者等族群的行動；企業是推動社會進步的力量，台灣資源雖然不是最多，但卻贏得國際尊敬，因為台灣企業擁有供應鏈協作文化，因為「永續是大家一起做，才做得長久」。

主辦單位讚賞，信義房屋在推動21年的「社區一家」計畫外，因應超高齡社會，投入打造高齡行動實踐平台，讓不同世代、不同專業背景的人彼此連結、提案到實踐，為台灣的高齡服務注入持續而豐沛的能量，也開啟一條跨世代共好的永續之路。

信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋第19次獲獎，代表信義房屋長年堅持「信、義、倫理」精神的肯定，40多年來，信義始終相信企業的永續，必須建立在良善的倫理與誠信之上，以「該做的事，說到做到」為原則，兼顧各利害關係人的權益，讓企業成為值得信賴的力量。

在公司治理面向上，信義房屋已連續11年獲得公司治理評鑑的最高肯定，被評選為上市組排名前5%，不斷精進引領產業創新；而在企業承諾面向上，信義房屋秉持「以人為本」的精神，著重人才培育與成長，推動以同仁為核心的各項施策，以吸引優秀人才並發展多元包容及高成長職場。

在社會參與方面，信義房屋21年來社區一家計畫支持台灣社區營造，累計至今已投入超過5.2億元經費，協助超過3500個社區圓夢，打造美好、溫暖的鄰里關係，更有信義公益基金會，協助高齡者實現夢想，發揮價值，2021年更支持成立台灣地方創生基金會，為地方導入商業模式、資金支持與人才培力。

面對全球暖化，信義房屋制定2030年淨零排放的目標，近年來致力投入房地產科技（PropTech），以數位及綠色雙軸轉型，優化作業流程並擴展數位應用，提升客戶體驗，此外，響應國內外氣候與生物多樣性倡議，參與林保署ESG專案，於台東進行植樹造林，以期落實2030年淨零排放的承諾。

信義房屋以人為本，持續打造多元、包容、成長的職場環境，也從社區出發，與同仁、客戶、鄰里共創美好生活，讓「有信、有義」成為社會前進的力量。

信義房屋 服務業 中華電信

