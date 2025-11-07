快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華友聯、三井不動產強強聯手，7日歸仁區建案動土，打造生活美學住宅。記者林政鋒攝影
華友聯（1436）攜手日本三井不動產，7日在台南歸仁區武東段舉行全新住宅建案動土典禮，強調聯手打造兼具質感與生活美學的指標住宅，展現對高品質住宅的堅持。

華友聯董事長陸炤廷指出，本案基地鄰近高鐵台南站與沙崙綠能科學城，坐擁南台灣交通樞紐與科技園區發展雙重優勢，規劃地上21層、地下2層，總銷售坪數約8,000坪，共約220戶，為區域罕見的大規模都會型住宅建築。

高鐵台南站自啟用以來，已成為南台灣交通核心，更帶動沙崙地區形成「高鐵新門戶」。近年來，包括已完工的台南會展中心、中研院南部院區，未來還有南部科學園區擴區計畫、沙崙智慧綠能科學城等重大建設陸續啟動，使歸仁、沙崙一帶迅速成為台南最具成長潛力的生活圈。

其中，MITSUI OUTLET PARK 台南開幕後吸引大量消費人潮，平均每月來客數穩定成長，不僅帶動區域商業活絡，也吸引大量就業與居住需求湧入，周邊住宅交易量明顯攀升。

更值得關注的是，MITSUI OUTLET PARK 台南第二期現正積極施工，預定於2026年春天開幕，屆時將引進更多國際品牌與休憩設施，整體營業面積預計倍增，屆時可望進一步帶動消費、觀光與居住三重需求，使整體高鐵特區商圈發展更趨成熟，對周邊住宅價值產生長期正面效應。

依據實價登錄資料顯示，近五年歸仁區住宅單價逐年成長，其中靠近高鐵特區的指標建案屢創區域新高。隨著交通、教育、產業三大機能陸續到位，未來人口回流與就業需求可望持續推升住宅市場，房價具長期支撐力。

陸炤廷指出，沙崙高鐵特區不僅擁有便捷的南北交通網，更是「台南都會區的第二核心」，吸引高科技人才與新創企業進駐，形成強勁的置產與自住雙重需求。

公司看好區域發展前景，此次在武東段推出新案，正是因應市場對高品質住宅的殷切期待。

華友聯、三井不動產強強聯手 7日歸仁區建案動土、打造生活美學住宅

