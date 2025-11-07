政府普發一萬助攻 雙11三大電商暖身慶業績齊升

電商雙11購物節進入高峰，富邦媒與網家旗下PChome 24h購物、Yahoo購物暖身慶交出亮眼戰報。富邦媒統計，開跑後全站人流大增，美妝與日用品等銷售量較平日倍數成長；網家檔期啟動以來2週內訂單量成長雙位數，Yahoo購物平均客單價提升近3成。

富邦媒今天透過新聞稿指出，暖身慶首週銷售動能集中於美妝、日用及3C等三大品類，整體銷售動能全面攀升，成長幅度分別為4倍、3倍與1倍。

富邦媒預期，即將推出第二波優惠加碼活動，預期11月11日當天將推升整體平台買氣再創高峰。

網家表示，PChome 24h購物自10月27日檔期開跑以來，兩週內訂單量較9月同期成長雙位數，顯示消費者購物熱情持續升溫，隨著普發一萬政策發酵，其中3C品類表現亮眼，百貨品類中單車、電視、專櫃保養品銷售有雙位數成長。

統一企業入股PChome網路家庭成最大股東，今年PChome 24h購物也攜手宣布上架「統一集團官方旗艦館」，攜手7-ELEVEN在北北桃推出「超速配」服務，大幅縮短傳統超商取貨的等待時間，衝刺雙11購物潮。

Yahoo購物表示，受惠普發一萬政策，民眾消費預算提升，雙11買氣全面升溫，暖身慶開跑以來，首2日全站業績增加，平均客單價更提升近3成；其中，手機平板、系統零組件、美妝與精品成暖身慶四大熱銷主力，普發一萬助攻，進一步推升年末家電換新買氣。