快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

「當年入主中工也是禿鷹？」沈慶京喊冤：是經濟部要我接的

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
威京集團主席沈慶京。記者游智文／攝影
威京集團主席沈慶京。記者游智文／攝影

媒體質疑，威京集團指控寶佳蒐購股票是禿鷹掠奪，但當年威京入主中石化（1314）、中工（2515），「小沈當年也是禿鷹？」對此威京集團主席發聲明表示，當年是經濟部希望他能認購中工中石化股票並負起經營之責，媒體所載內容，令人感慨，不勝唏噓。

沈慶京表示，當時情況是民國82年中央政府政策性要將中工和中石化國營公司民營化，經濟部長江丙坤奉令必須完成這個任務。

但因為官股乏人問津，延宕數年，經濟部擔心如果官股釋出案不能如期完成，勢必影響既定政策，給往後國營事業民營化帶來負面示範作用，因此期許他能支持並承接這個任務，認購中工中石化股票並負起經營之責。

他表示，在接掌中工中石化之後，受大環境影響，威京總部財務受到嚴重損失達700億元，被迫紓困，原本威京總部向政府認購中工、中石化的股價約為38元和19元左右，為了繳交紓困的利息及中工中石化的存續經營，威京總部被迫以每股1元多的價格賤賣中工和中石化的股票、忍痛割捨集團旗下上市公司春池建設、並同意京華證券和元大證券合併，讓元大證券主導。

沈慶京表示，這些事情歷史悠久，老人或有依稀的記憶，年輕人則毫無所知。他基於誠信和道義原則，遵守並延續已過世的經濟部長江炳坤和當年國營會副主委鄭溫清所交付的任務，這樣怎麼可能是禿鷹？

沈慶京表示，民國76年到78年間，他曾擔任七家上市公司的大股東，但是從未介入這些公司的經營權，當年這些公司的董事長很清楚他為人堅守誠信道義原則，現在有些人已離世，而已交棒的光寶（2301）前董事長宋恭源很清楚，他曾在市場上買下光寶股權達48%，完全尊重公司經營。

中工 中石化 經濟部

延伸閱讀

被說當年也是禿鷹 威京集團主席沈慶京發聲明反擊

京華城案傳吳順民作證 柯文哲、沈慶京、應曉薇出庭

京華城弊案吳順民今作證 柯文哲辯護人再聲請勘驗偵查光碟？可觀察

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

相關新聞

國際油價跌 下週汽油估最多降2角

美國公布上週商用原油庫存增加，又逢沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措...

永續殿堂發光 信義房屋連續19年獲天下永續公民獎

2025天下永續公民獎11月7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房...

華友聯、三井不動產強強聯手 7日歸仁區建案動土、打造生活美學住宅

華友聯（1436）攜手日本三井不動產，7日在台南歸仁區武東段舉行全新住宅建案動土典禮，強調聯手打造兼具質感與生活美學的指...

「當年入主中工也是禿鷹？」沈慶京喊冤：是經濟部要我接的

媒體質疑，威京集團指控寶佳蒐購股票是禿鷹掠奪，但當年威京入主中石化（1314）、中工（2515），「小沈當年也是禿鷹？」...

被說當年也是禿鷹 威京集團主席沈慶京發聲明反擊

寶佳集團大搶中工（2515）股權，中工批為「禿鷹掠奪公司經營權」，日前有媒體則報導「小沈（沈慶京）當年也是禿鷹？」。對此...

SCFI 運價指數終止連4漲！本周跌幅3.58% 美西、美東線跌幅逾一成

最新一期的運價指數出爐，北美線反彈告一個段落，美西線及美東線跌幅都逾一成。運價指數終止連4漲，最新一期上海集裝箱出口(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。