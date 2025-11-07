被說當年也是禿鷹 威京集團主席沈慶京發聲明反擊

寶佳集團大搶中工（2515）股權，中工批為「禿鷹掠奪公司經營權」，日前有媒體則報導「小沈（沈慶京）當年也是禿鷹？」。對此，威京集團主席沈慶京7日發聲明指出，令人感慨，不勝唏噓，其報導與事實不符。

沈慶京表示，當時情況是民國82年中央政府政策性要將中工和中石化（1314）國營公司民營化，經濟部部長江丙坤奉令必須完成這個任務 ，但因為官股乏人問津，延宕數年，經濟部擔心如果官股釋出案不能如期完成，勢必影響既定政策，給往後國營事業民營化起了負面示範作用，因此期許我能支持並承接這個任務，認購中工中石化股票並負起經營之責。

在接掌中工中石化之後，受大環境影響，威京總部財務受到嚴重損失達700億元，被迫紓困，原本威京總部向政府認購中工、中石化的股價約為38元和19元左右，為了繳交紓困的利息及中工中石化的存續經營，威京總部被迫以每股1元多的價格賤賣中工和中石化的股票、忍痛割捨集團旗下上市公司春池建設、並同意京華證券和元大證券合併，讓元大證券主導。

沈慶京表示，這些事情歷史悠久，老人或有依稀的記憶，年輕人則毫無所知。「我基於誠信和道義原則，遵守並延續已過世的經濟部長江炳坤和當年國營會副主委鄭溫清所交付的任務，這樣怎麼可能是禿鷹？」

沈慶京表示，民國76年到78年間，本人曾擔任七家上市公司的大股東，但是本人從未介入這些公司的經營權，當年這些公司的董事長很清楚本人為人堅守誠信道義原則，現在有些人已離世，而已交棒的光寶（2301）前董事長宋恭源很清楚，本人曾在市場上買下光寶股權達48%，完全尊重公司經營。