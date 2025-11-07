SCFI 運價指數終止連4漲！本周跌幅3.58% 美西、美東線跌幅逾一成

最新一期的運價指數出爐，北美線反彈告一個段落，美西線及美東線跌幅都逾一成。運價指數終止連4漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於7日出爐，指數下跌55.6點至1,495.1點，周跌幅3.58%。

國內的物流業者指出，SCFI運價已經連續大漲四周，隨著北美、歐洲開始增加聖誕節及新年假期的商機需求減緩，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌；其中美西線及美東線跌幅都逾一成。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,212美元，較前一期下跌435美元，跌幅達16.43%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,848美元，較前一期下跌590美元，跌幅17.16%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,323美元，較前一期下跌21美元，周跌幅1.56%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,029美元，較前一期上漲46美元，周漲幅2.31%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲31美元，達512美元，漲幅6.44%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。