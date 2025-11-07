南僑跨足連鎖麵包通路 入股「米哥烘焙坊」 打造烘焙一條龍

南僑（1702）烘焙拼圖有大進展，宣布將跨足連鎖烘焙通路，計劃投資入股麵包店米哥烘焙坊，投入烤成品的開發，打造完整的烘焙供應鏈。

南僑總裁李勘文表示，南僑日前與米哥達成合作協議，將進行投資，接下來將討論具體的投資金額及股權比例，希望年底會有好消息。米哥將保持原有的經營團隊，但將與南僑共同發展烤成品的供應事宜。

米哥成立已經30年，擁有28家門市，年業績約5億元，其三重的中央工廠面積達300坪，過去一直是南僑的重要客戶。

李勘文指出，過去集團進軍麵包通路的主要目的是銷售冷凍麵團原料，毛利相對較低。但若要提升產品價值，依賴自有力量可能不夠，因此需要強大的烘焙師傅及物流配送系統，與米哥的專業互補。李勘文說，米哥擁有超過1、200位麵包師傅，雙方可互相協助。

南僑觀察到，隨著通路型態的變化，像全聯等量販店的烘焙「一條龍」產品逐漸增多，會對獨立麵包店的經營造成壓力，專業麵包店逐漸被市場擠壓。

李勘文指出，若要擴大規模，一定要有完整的配套系統，雖然台灣市場規模較小，但無論是北中南，還是海外離島的供應鏈都需要建立，因此要擁有中央工廠及配送體系的連鎖烘焙業者，才有辦法能夠與零售巨頭競爭。

李勘文強調，儘管連鎖烘焙的市場規模有限，市面上的連鎖烘焙業者最多只有30家門市，但集團認為這個領域有極大的擴展潛力。因此，下一步南僑將對米哥進行盡職調查（Due Diligence），並在短時間內確定具體方案，計劃借助年底的旺季，加速雙方的共同發展，實現互利共贏。