快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

南僑跨足連鎖麵包通路 入股「米哥烘焙坊」 打造烘焙一條龍

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

南僑（1702）烘焙拼圖有大進展，宣布將跨足連鎖烘焙通路，計劃投資入股麵包店米哥烘焙坊，投入烤成品的開發，打造完整的烘焙供應鏈。

南僑總裁李勘文表示，南僑日前與米哥達成合作協議，將進行投資，接下來將討論具體的投資金額及股權比例，希望年底會有好消息。米哥將保持原有的經營團隊，但將與南僑共同發展烤成品的供應事宜。

米哥成立已經30年，擁有28家門市，年業績約5億元，其三重的中央工廠面積達300坪，過去一直是南僑的重要客戶。

李勘文指出，過去集團進軍麵包通路的主要目的是銷售冷凍麵團原料，毛利相對較低。但若要提升產品價值，依賴自有力量可能不夠，因此需要強大的烘焙師傅及物流配送系統，與米哥的專業互補。李勘文說，米哥擁有超過1、200位麵包師傅，雙方可互相協助。

南僑觀察到，隨著通路型態的變化，像全聯等量販店的烘焙「一條龍」產品逐漸增多，會對獨立麵包店的經營造成壓力，專業麵包店逐漸被市場擠壓。

李勘文指出，若要擴大規模，一定要有完整的配套系統，雖然台灣市場規模較小，但無論是北中南，還是海外離島的供應鏈都需要建立，因此要擁有中央工廠及配送體系的連鎖烘焙業者，才有辦法能夠與零售巨頭競爭。

李勘文強調，儘管連鎖烘焙的市場規模有限，市面上的連鎖烘焙業者最多只有30家門市，但集團認為這個領域有極大的擴展潛力。因此，下一步南僑將對米哥進行盡職調查（Due Diligence），並在短時間內確定具體方案，計劃借助年底的旺季，加速雙方的共同發展，實現互利共贏。

南僑 麵包

延伸閱讀

以創意卡哇伊造型甜點 弘光科大勇奪南韓AFA世界廚藝大賽6金

吃西堤不為牛排？老饕狂推1道美食「這才是本體」：80元就可外帶

TPK入股奕力 進軍半導體 投資58億元間接持有逾兩成股權

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選 與法國長棍齊名

相關新聞

國際油價跌 下週汽油估最多降2角

美國公布上週商用原油庫存增加，又逢沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措...

永續殿堂發光 信義房屋連續19年獲天下永續公民獎

2025天下永續公民獎11月7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房...

華友聯、三井不動產強強聯手 7日歸仁區建案動土、打造生活美學住宅

華友聯（1436）攜手日本三井不動產，7日在台南歸仁區武東段舉行全新住宅建案動土典禮，強調聯手打造兼具質感與生活美學的指...

「當年入主中工也是禿鷹？」沈慶京喊冤：是經濟部要我接的

媒體質疑，威京集團指控寶佳蒐購股票是禿鷹掠奪，但當年威京入主中石化（1314）、中工（2515），「小沈當年也是禿鷹？」...

被說當年也是禿鷹 威京集團主席沈慶京發聲明反擊

寶佳集團大搶中工（2515）股權，中工批為「禿鷹掠奪公司經營權」，日前有媒體則報導「小沈（沈慶京）當年也是禿鷹？」。對此...

SCFI 運價指數終止連4漲！本周跌幅3.58% 美西、美東線跌幅逾一成

最新一期的運價指數出爐，北美線反彈告一個段落，美西線及美東線跌幅都逾一成。運價指數終止連4漲，最新一期上海集裝箱出口(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。