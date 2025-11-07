跨海救援展現企業良能 萬海照春輪太平洋救起兩名外籍落水者

萬海航運今天表示，因美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCCAlameda）轉達求救訊息，旗下所屬的照春輪（WANHAI A19）於6日航行太平洋東部海域途中，救起2名漂流海面的落水者，分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍。

萬海航運今天發布訊息指出，旗下所屬的照春輪（WAN HAI A19）於2025年11月6日航行太平洋東部海域途中，成功救起2名漂流於海面的落水者。

萬海表示，本次事件係由美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCC Alameda）轉達求救訊息，照春輪接獲後立即調整航向並依指示展開搜尋，於北緯03度57.17分、西經110度44.43分成功將2人救起。

萬海說明，經船上初步詢問與確認，2名獲救人員分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍，目前身體狀況均屬穩定。

萬海指出，截至目前，兩名獲救人員仍在照春輪上，並持續獲得保暖、飲水、食物與基本醫療觀察等照護。依RCC Alameda之後續協調指示，照春輪正前往瓜地馬拉海域附近最近的會合點，將於會合後完成安全移交。

萬海指出，本次救援行動符合國際海上人命救助公約（SAR Convention）精神，也體現萬海重視生命價值與人道救助的企業責任，萬海將持續為社會公益與人道援助貢獻力量。