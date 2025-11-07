快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

跨海救援展現企業良能 萬海照春輪太平洋救起兩名外籍落水者

中央社／ 記者江明晏台北7日電

萬海航運今天表示，因美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCCAlameda）轉達求救訊息，旗下所屬的照春輪（WANHAI A19）於6日航行太平洋東部海域途中，救起2名漂流海面的落水者，分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍。

萬海航運今天發布訊息指出，旗下所屬的照春輪（WAN HAI A19）於2025年11月6日航行太平洋東部海域途中，成功救起2名漂流於海面的落水者。

萬海表示，本次事件係由美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCC Alameda）轉達求救訊息，照春輪接獲後立即調整航向並依指示展開搜尋，於北緯03度57.17分、西經110度44.43分成功將2人救起。

萬海說明，經船上初步詢問與確認，2名獲救人員分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍，目前身體狀況均屬穩定。

萬海指出，截至目前，兩名獲救人員仍在照春輪上，並持續獲得保暖、飲水、食物與基本醫療觀察等照護。依RCC Alameda之後續協調指示，照春輪正前往瓜地馬拉海域附近最近的會合點，將於會合後完成安全移交。

萬海指出，本次救援行動符合國際海上人命救助公約（SAR Convention）精神，也體現萬海重視生命價值與人道救助的企業責任，萬海將持續為社會公益與人道援助貢獻力量。

萬海 瓜地馬拉

延伸閱讀

澳洲太平洋地產深耕墨爾本20年 打造留學移居房產一站式服務

玩「美」地圖跳脫傳統！ 串聯太平洋西岸精華 直擊北美森林與火山地貌

影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

大陸進博會23家台企參展找商機 上銀、萬海、喬山等都來了

相關新聞

國際油價跌 下週汽油估最多降2角

美國公布上週商用原油庫存增加，又逢沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措...

永續殿堂發光 信義房屋連續19年獲天下永續公民獎

2025天下永續公民獎11月7日舉行頒獎典禮，台灣永續企業玉山金、緯創、國泰金、中華電信、台灣大皆獲獎，房仲業龍頭信義房...

華友聯、三井不動產強強聯手 7日歸仁區建案動土、打造生活美學住宅

華友聯（1436）攜手日本三井不動產，7日在台南歸仁區武東段舉行全新住宅建案動土典禮，強調聯手打造兼具質感與生活美學的指...

「當年入主中工也是禿鷹？」沈慶京喊冤：是經濟部要我接的

媒體質疑，威京集團指控寶佳蒐購股票是禿鷹掠奪，但當年威京入主中石化（1314）、中工（2515），「小沈當年也是禿鷹？」...

被說當年也是禿鷹 威京集團主席沈慶京發聲明反擊

寶佳集團大搶中工（2515）股權，中工批為「禿鷹掠奪公司經營權」，日前有媒體則報導「小沈（沈慶京）當年也是禿鷹？」。對此...

SCFI 運價指數終止連4漲！本周跌幅3.58% 美西、美東線跌幅逾一成

最新一期的運價指數出爐，北美線反彈告一個段落，美西線及美東線跌幅都逾一成。運價指數終止連4漲，最新一期上海集裝箱出口(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。