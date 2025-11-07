不動產景氣陷調整期 台經院示警明年房市「三好四壞」

房市景氣依舊不樂觀。據台經院營造業營業氣候測驗點，今年以來營造業景氣一路走低，3月跌破100點後，連七個月落在「看法悲觀」區間。台經院預測，明年房市「三好四壞」，整體仍偏向保守。

台經院9月營造業營業氣候測驗點為97.35點，雖有營建業受到公共工程完工接案撥款而拉抬，但不動產業買氣仍持續降溫。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，今年住宅與商用不動產市場雙雙衰退，市場結構從去年的價量齊揚，轉為量縮價緩。住宅市場部分，新青安政策退場、管制措施未鬆綁，預售屋與成屋市場交易量同步下滑，房市陷入調整期。

商用不動產方面，劉佩真提及，傳產受對等關稅衝擊影響自用買盤，開發商縮手獵地；辦公室租賃市場從去年缺乏供給，到今年供給5.7萬坪，空置率也漸漸提高，下半年北市辦公室空置率達6.97%，租金年增率1.5%，明年預計空置率會達到10%以上，可能一路維持高點到2028年。至於店面租賃，則受觀光與零售景氣趨緩拖累，商圈店面租金動能不足，景氣回溫乏力。

展望明年，台經院歸納房市有「三好四壞」。第一，地震風險提升居住安全意識，政府將加速推動都更與危老重建；第二，台商回流資金投入房市的閉鎖期解禁，每年約400億元資金可望釋出；第三，從北部科技廊帶至南部半導體S廊帶的AI產業聚落成形，帶動周邊商用不動產需求。

但四大利空壓力不減，包含打炒房政策短期難鬆綁，政府將維持「精準調控」基調；先前核准建案集中完工，新增供給湧現；綠建築及土地成本高漲壓縮業者利潤；兩岸地緣政治緊張持續，不確定性升高。

台經院也點出明年房市三大觀察重點。首先，具備智慧家庭、節能設計與綠建築標章的住宅產品，將受年輕族群青睞，成為新賣點。其次，辦公室市場將進入壓力測試，市場結構從房東時代轉為房客主導，辦公室租賃市場則朝向綠電2.0與綠建築方向。第三，科技走廊效應將持續擴散，帶動區域商用不動產升溫。