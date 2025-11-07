商仲女王創辦「和氏璧」 看明年房市給「霜降」二字

「商仲女王」朱幸兒7日宣布成立和氏璧國際物業投資顧問公司，將提供國際不動產投資顧問、跨國開發案合作、高端資產配置諮詢，以及商業及工業地產銷售與租賃服務，和外商商仲一較高下。

朱幸兒在商仲界赫赫有名，曾任戴德梁行協理、第一太平戴維斯董事長、世邦魏理仕台灣區董事長，國內五大外商商仲，她就待過三個，且位居高位。

她表示，「和氏璧」為中國歷史上最珍貴的美玉，公司以此命名，並秉持「誠如玉、信如璧」的理念，結合豐富的專業知識、公平正直的態度及圓融的溝通，為客戶提供全方位的不動產投資顧問服務。

朱幸兒表示，和氏璧國際物業由一群資深並曾任職於外商五大行的不動產專業人才組成外，同時也網羅了前美商嘉邁商業資融(美商通用集團)江婷資深副總裁、台南市估價師公會副理事長暨客觀國際開發總經理蔡孟澤博士共同創立。

首任總經理則由曾服務多家外商地產顧問公司且具備豐富之國際不動產投資及銷售經驗的關蕙君出任，朱幸兒則是擔任創辦人和策略長。

朱幸兒表示，她投入國際不動產顧問產業近30年，見證亞洲資金在全球市場的發展與變遷。創立和氏璧國際物業的初衷，是希望以台灣為基地，整合國際資源，為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。

她表示，和氏璧不僅希望成為一個讓世界看見台灣的專業品牌，更希望透過同業結盟與資源共享之專業服務，提升整體產業競爭力。

目前和氏璧已陸續與台灣本土不動產顧問企業結盟合作，包括桃竹苗地區的吉富工商地產、台南的客觀國際開發，以及大高雄的天威商用不動產等，共同推動區域性專業聯盟及業務資源整合。

另外也與國際知名開發商積極合作，包括英國的Berkeley Group、新加坡的悅榕集團（Banyan Tree）與日本的 City Homes，越南的Kansas Capital，未來結盟合作的對象，更將分別深入全球各地主要城市。

對於2026年房市，朱幸兒用「霜降」兩字形容。她表示，霜降在24節氣中的第18個節氣，它是秋天最後一個節氣，代表著秋季的結束和冬季的即將來臨。

她說，台灣房市在2024年達到高點後反轉而下，由於台灣資金有向外投資、流失之虞，加上民眾對房市信心不足，讓2026年房市難以樂觀，預料房地產從業人員2026年仍將是辛苦的一年。