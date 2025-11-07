南僑宣布投資米哥烘焙坊 跨足通路、烘焙事業拼圖更完整

南僑宣布將投資有30年歷史的老牌烘焙業者米哥烘焙坊MilkHouses，跨足烘焙通路。總裁李勘文表示，南僑會長陳飛龍與米哥烘焙坊雙方已經達成協議，接下來會進行盡職調查（Due Diligence）以確定投資比例與價格，希望年底前就有好消息，而南僑的烘焙事業拼圖也將更完整。

李勘文表示，米哥烘焙坊從成立以來就是南僑油脂與麵團的重要客戶，全台有近30家門市，並在新北設有中央工廠，通路型態在改變，包括超商、超市都投入烘焙事業、增加麵包品項，難免會壓縮到獨立麵包店的生存空間，因此米哥也進行轉型，除了深入社區外，也在國道休息站有據點。

李勘文也說，南僑過往只銷售原料毛利相對較低，但要從頭開始經營通路，也有一定門檻，而米哥在擴大經營規模上也遇到瓶頸，因此雙方可以進行優勢互補。

李勘文表示，目前台灣市面上各種烘焙連鎖業者，店數規模大都在30家左右，但市場上還有很大的發展空間，只是要更上一層樓就需要更大力量，而烘焙如果沒有連鎖系統，就會大者恆大，需要有中央工廠才能與連鎖巨頭抗衡。

李勘文也強調，未來米哥會維持現有的人力運作，但雙方結合後會有更大的發展力量，南僑也有新的平台去提供烘焙產品。