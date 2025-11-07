東元攜手代言人陳傑憲捐贈300台電視 挺花蓮重建家園

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元挺花蓮，空調暨生活事業群彭継曾總經理（左三）、代言人陳傑憲（右五）捐贈300台電視，由花蓮縣社會處陳加富處長（右六）、光復國中教務處彭志中主任（左五）代表受贈。公司提供。
東元挺花蓮，空調暨生活事業群彭継曾總經理（左三）、代言人陳傑憲（右五）捐贈300台電視，由花蓮縣社會處陳加富處長（右六）、光復國中教務處彭志中主任（左五）代表受贈。公司提供。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底溢流潰壩，造成重大災情，為協助居民生活復原與重建，東元家電和品牌代言人陳傑憲於6日前往花蓮，捐贈花蓮縣政府和花蓮光復國中棒球隊共300台電視，以實質物資援助方式，幫助受災家庭與學校儘速恢復生活。

東元表示，為避免影響重建工作，東元空調暨智慧生活事業群彭継曾總經理代表東元電機，協同品牌代言人陳傑憲低調出席捐贈儀式，花蓮縣政府社會處陳加富處長代表接受東元家電物資，另外，花蓮光復國中主任彭志中、體育組長葉君皓及棒球隊師生代表也共同出席，象徵企業、地方與學校攜手合作、共度難關的精神。

彭継曾表示，東元會持續關懷與支持重建工作，以實際行動傳遞「守護台灣家庭」的品牌精神。代言人陳傑憲也分享，希望孩子們都能在安全、完善的環境中成長與學習，和東元家電一起「挺花蓮、送溫暖」，將愛心化為行動。

東元指出，公司長期致力於推動企業社會責任，此次攜手代言人陳傑憲捐贈電視，以實際行動表達支持地方重建的決心，為花蓮加油，陪伴居民重新築起溫暖的家園。

