南紡舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土 規劃投資21億元

南紡（1440）7日於台南仁德區舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土典禮，規劃投資21億元興建一棟廠辦大樓及一棟科技園區管理服務中心，預計工期約2年。

廠辦大樓為地下二層、地上八層之智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進產業預計以研發、設計等科技產業廠辦使用為主。

南紡身為台灣紡織產業的推手之一，除持續投入本業創新，以環保、科技、機能性紡品為核心外，近10多年來也積極布局多角化經營及啟動土地資產活化，抵禦大環境不佳帶給產業的逆風。

南紡在台南地區持有74公頃工業用地，其中位於仁德區土地約46公頃，是公司近年推動資產活化的重點，也正是南紡科技園區首期開發案的所在地。

另外，集團旗下的「南紡購物中心」自2014年底開業以來，已發展成為擁有A1、A2館，總樓地板面積達7.5萬坪的購物中心，年營業額也突破百億，在台南地區百貨流通業占有一席之地。

今年適逢南紡創立70周年，集團總裁侯博明身為南紡掌舵手，早已為公司擘劃華麗轉身計畫。侯總裁表示，為邁向百年企業，要改變才能繼續茁壯。「本業要創新」、「流通要大大」、「科技園區要開發」就是南紡未來五至十年的轉型、發展主軸。