騰輝將功能性貨幣由美元變更為新台幣 泰國擴廠有進度
上市公司銅箔基板CCL廠商騰輝電子-KY（6672）7日公告，公司董事會決議變更功能性貨幣為新台幣，將功能性貨幣由美元變更為新台幣。另外騰輝也公告子公司Ventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.在泰國自地委建廠房工程。
騰輝說，考量集團籌資管理之效益性，公司之功能變更為負責集團籌資活動之規劃及在台灣進行以新台幣為主之籌資活動，因應此經濟環境改變，將功能性貨幣由美金變更為新台幣。依國際會計準則第21號匯率變動之影響第37段規定自2025年10月1日採推延處理。
騰輝公告子公司Ventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.在泰國自地委建廠房工程。契約相對人：中國建築工程(泰國)有限公司；契約總金額：泰銖487,930仟元(約新台幣4億6,553萬4仟元 )，取得之具體目的：供生產及營運所需。
