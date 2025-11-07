iRent 與 WeMo 策略合作 打造最大一站式共享車平台

共享移動領導品牌iRent正式宣布和WeMo強強聯手，即日起WeMo萬輛共享電動機車將陸續上架至iRent app。此次攜手合作象徵台灣共享移動服務邁向更高層次整合，也是 iRent共享平台自整合「傳統租賃車業者」後，進一步納入「共享移動業者」的重要里程碑，展現iRent共享車平台版圖再擴大，加速打造更完整的移動生態圈的決心。

結盟後iRent app上可租借機車車輛數大幅增加，結合WeMo投入的逾萬輛電動機車及iRent在10月起陸續導入的千輛TOYOTA Corolla Altis Hybrid新車，共享車隊數突破2萬台，穩居全台最大、服務範圍最廣的一站式共享移動平台。

和泰集團指出，合作啟動後，iRent會員可在iRent app租到WeMo機車。WeMo採用光陽 i-One Fly車款，具備雙電池設計、續航力超過180公里、極速可達70–75公里／小時，兼具效能與便利性。WeMo機車將以24小時路邊隨租隨還的營運模式服務，車輛全數上線後，服務範圍將涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄五都；全台的機車同站租還，仍由iRent共享機車車隊提供服務。

此次合作進一步擴大 iRent的服務範圍，讓會員能更輕鬆地於單一平台完成多元移動需求。也鼓勵會員可多加使用共享汽機車轉乘，可騎乘機車至 iRent 汽車站點，縮短取車距離；或租用汽車進行長途移動，抵達觀光景點後轉租機車，不只利於深入巷弄探訪景點，同時增加停車便利度，移動體驗更順暢、效率更高。