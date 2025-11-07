中鋼運通攜手南高雄家扶中心 陪伴孩童化身「高捷小小站長」

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼運通公司自2022年開始於每年年末拜訪南高雄家扶中心，除關懷服務家庭生活所需，也捐贈實用的食品與物資予高雄市前鎮區與小港區的服務家庭。中鋼運通公司／提供
中鋼運通長久以來秉持社會永續理念，以實際行動關懷在地發展。中運公司近日攜手南高雄家扶中心安排20位來自服務家庭的孩童，在家長陪同下一起參加高雄捷運公司「小小站長」體驗活動，啟發對公共運輸的興趣，並每年持續關懷服務家庭的生活所需及捐贈生活物資，讓永續理念不僅航行於海上，也散播溫暖到社會的角落。

中運公司自成立以來致力推動綠色航運，也秉承中鋼集團的企業文化與經營理念，積極推動ESG永續工作，長期投入偏鄉教育、關懷弱勢、注重生態保育及參與社會公益活動。中運公司自2022年開始，每年年末定期拜訪南高雄家扶中心，除關懷服務家庭生活所需，也捐贈實用的食品與物資予高雄市前鎮區與小港區的服務家庭。

中運公司為擴展服務家庭孩童的生活視野，近日攜手南高雄家扶中心，邀請20位年齡介於4歲至8歲的小朋友，在家長陪同下參加高捷公司舉辦的「小小站長」體驗活動。在高捷公司專業講師的細心引導下，小朋友們穿上專屬制服分組參與售票、服務台值勤、站內巡邏及旅客服務等任務，親身體驗大眾捷運整體運作流程。

全程陪伴的家長們在活動中看見孩童嶄露的燦爛笑容，以及化身小小站長呈現出的自信模樣，也感謝中運公司及高捷公司的規劃安排。中運公司期望藉由「小小站長」體驗活動，為服務家庭的孩童增加學習機會，並拓展更多視野，未來將持續與南高雄家扶中心合作推動公益活動，引領孩童們迎向更美好的未來。

公益活動 家庭

