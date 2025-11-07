統一千禧之愛基金會投身健康促進領域 頒獎青年實健家

統一企業（1216）、統一超商（2912）共同捐助的千禧之愛健康基金會，繼2023年第一屆，11月1日再度舉辦第二屆「青年社區健康服務競賽~青年實健家選拔」決賽暨頒獎典禮。

今年全國總共有來自19校、33系所組成的27個隊伍報名參加，分「肌少症」、「營養保健」與「代謝症候群」三組競賽。在經過激烈競爭後，各組分別由國防公衛、靜宜食品營養、中臺科大護理奪冠，成為2025青年實健家團隊。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒教授表示，基金會成立22年來，以預防醫學、營養保健為宗旨，推動代謝症候群、肌少症及營養保健等防治觀念，常結合7-ELEVEN、康是美、社區據點、學校舉辦健促活動，其中最為人所熟知者有「腰圍八九十 健康常維持之89量腰日」、「肌力報到」、「蔬果佔一半」、「健康出動到校園」等活動。

基金會於2023成立20週年時舉辦過第一屆「青年社區健康服務競賽」，號召醫學及健康系所學子延伸千禧之愛精神，並以聯合國SDGs 3~良好健康與福祉為目標，深入社區服務，今年再度續辦。

此競賽，同學必須自提社區服務企劃書，經書面評選贏得初賽後，利用暑期至社區落實企劃，導入自行設計之教材教案，使目標對象賦能或得到正面改善，再至決賽說明推動成果，競選成為年度「青年實健家」。

經初賽共21隊脫穎而出，專業橫跨醫學、護理、公衛、營養、物理治療、運動醫學等科系，也有醫管、生工、生科等系所所加入。其中又以「肌少症防治組」競爭最為激烈，共有10隊入圍，充分反映大學對超高齡社會的人才培育。

決選當天，由食品營養專家前衛福部長台大蔣丙煌名譽教授、代謝科專家中山醫學大學黃建寧校長、高齡醫學專家花蓮慈濟醫院羅慶徽副院長所領軍的11位專家分3組評審。除了以影響力、執行成效、新穎性、延續性等4面向檢視各入圍團隊成效，今年更增設「科技創意獎」鼓勵應用科技工具，因此可看到同學們大幅度應用數位機器人、LINE、AI技術等各式創意到社區或據點服務。

但這都比不上同學們為了讓長輩理解與記住健促原則，要求自己以台語溝通、簡化專業術語、遊戲化、轉化衛教內容給聽障長輩等溝通過程，體會到科學之外還是需要人文的相輔相成。

最後，肌少症防治組由國防醫學大學公衛系同學自組之「國防公衛隊」、代謝症候群及三高慢性病防治組由中臺科技大學護理系之「三高掰掰隊」、營養保健組由靜宜大學食品營養學系之「向日葵種子隊」奪下各分組金獎及5萬元獎金，前二者還兼得「科技創意獎」之1萬元獎金；營養保健組的「科技創意獎」則由國防醫學大學公衛系另一組之「數位健康研發團隊」拿下

。因目前正值國家全力推動「健康台灣」政策，代表主管機關的國民健康署麥揚竣研究員最後也以「健康人有100個願望，但不健康的人只有1個願望」期勉當日參賽同學，盼未來勿忘初衷，可應用所學發揮專長成為台灣健促尖兵。