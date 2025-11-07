老牌服飾品牌賣億元店面、鋼鐵廠接手 房仲這樣解讀

最新實價揭露，北市民權東路二段老牌服飾業「奇威行公司」持有的一棟四層樓透天店面，9月以1.07億元交易，新買家為鋼鐵廠，採無貸款方式購入。目前該透店仍由「KeyWear奇威名品-台北民權店」持續經營中，不排除業者在出售自有不動產，再以回租方式跟新買家承租店面。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，企業出售不動產，可一次取得相當的資金，可減輕財務上的壓力，或是另外投入事業經營，能在資金調度上更有靈活彈性，選擇回租原址可同時保有營運的穩定性，也加強購買者信心意願。

而對買方來說，這類附租約的物件，租金收益穩定，也具備抗通膨的保值特性，吸引自用型法人和資產型投資人購入，特別是今年傳產業者受川普關稅戰衝擊，事業經營也趨向保守，因此部分傳產業者便將資金朝不動產配置，以確保資產穩定性。

觀察實價，近來不少企業在持有不動產增值後，採取獲利了結，改走輕資產路線，如大安區敦化南路二段的「達欣企業大樓」，8月達欣工程以6.85億元向南山人壽購置該大樓兩層樓，短期仍出租給南山人壽使用。

「星聚點KTV台北旗艦館」則由原經營者星聚點壹號文創公司，整棟以28億元出售給富邦人壽。另外在新北林口太平嶺，「阿榮片廠」3月以2.1億元成交，土地具發展潛力，亦可能作為售後回租或資金運用布局的一環。

台灣房屋建國民生加盟店店長何志剛表示，這次交易的透天店面鄰近捷運行天宮站，商圈發展活絡，不少老店甚至在此經營數十年以上，擁有穩定客源，一樓店租每月單坪3500~4000元左右、二樓每坪則約1000元上下，承租的產業包括服飾店、房仲店、診所、零售業等。

他表示，透天店面屋齡高，也符合都更危老改建條件，因此入手此類老屋的買方，也可為將來的改建機會搶先卡位，目前此區新建案開價每坪120~130萬元，除了收租之外，改建後的價值也頗高。

第一建經研究中心副理張菱育分析，早年中小企業與品牌零售業者習慣將獲利轉投入不動產，既可自用也具備累積資產優勢，不過隨著企業經營觀念和產業發展變化，近年也不乏在面臨世代接替或企業轉型時，會藉此活化資產，兼顧資金流和品牌穩定性，也保留營運彈性。