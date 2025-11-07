新光中國醫 BOT 生活圈夯 台中七期再有指標豪宅建案「由鉅敘真」

台中房市下半年品牌建商紛紛端出指標新案，其中由鉅建設首度跨區進軍「新光中國醫BOT 生活圈」，選址新光重劃區核心地段推出「由鉅敘真」，標榜將七期豪宅建築語𢑥搬進重劃區，受到市場高度矚目，實登戶數迅速逼近百戶，銷售表現亮眼。

成立於1985年的由鉅建設，長年以打造地標住宅聞名，屢獲建築大獎，代表作品包含七期的「理性．感性」、「A与A+」、市政路的「惟上」等。不同時期的推案皆展現獨特建築語彙與空間思維，為自住客提供適合長居的好宅，建立市場品牌口碑。

此次由鉅建設首度跨區進軍「新光中國醫BOT 生活圈」，選址新光重劃區核心地段。基地不僅正對近萬坪「馬卡龍公園」第一排，享有無遮蔽視野與永久綠景，更緊鄰中國醫藥大學附設醫院BOT特區，串聯國際級醫療量能與完善休閒資源。

區域內還涵蓋新高國小、新光國中，具備完整學區與教育資源，加上2分鐘直上74號快速道路的交通優勢，形成「醫療＋教育＋公園＋交通」一次到位的複合生活圈。

業者指出，「新光中國醫BOT生活圈」不同於一般外圍重劃區，不僅坐擁萬坪綠地，還承接中國醫醫療中心進駐帶來的人口紅利， 逐步形塑為中台灣具國際級定位的宜居核心。相較傳統蛋黃區的壅塞與高價，這裡兼具發展潛力與生活舒適性，成為中產家庭與專業人士的新選擇。

由鉅全新個案「敘真」，規劃25至39坪、 2至3房， 總價帶落在1,500萬至2,400萬元，被購屋族譽為「此生最接近由鉅建設的一次」。延續一貫的「零店面」哲學，以及「全齡友善公設」、「大面積地標」的建築思維，此案更邀請七期豪宅建築名師張德昌操刀設計，將豪宅等級的質感帶進新興首購與首換市場。

全案基地近2,000坪，位處雙面臨路角地，規劃地上14層、一層6戶2梯，主打2至3房產品，開價每坪約落在5字頭，不僅創下「新光中國醫BOT生活圈」新高，更因由鉅品牌力與稀缺地段，吸引大量詢問。

業者透露， 購屋族群以首換與置產為主 ，自住買盤則看重地段、格局與建材配置，不少更是由鉅鐵粉，願意從市區轉戰外圍，「既然要買，不如買一間可以留久的自住房。」

一位已購戶說：「市場上或許有許多相似的產品可供選擇，但真正具備品牌實力與長期保值性的建案卻並不多。相較之下， 『敘真』 不僅擁有無可取代的品質與定位，更是少數能兼具生活質感與資產價值的作品。此刻進場，反而是優化資產配置的絕佳時機。」

隨著中國醫BOT特區與新光重劃區建設到位，「新光中國醫BOT生活圈」已逐步成形，從醫療、教育、公園到交通機能皆日趨完善，展現穩健的發展能量與生活價值。該區在品牌建商的進駐下，更加速區域成熟度的提升，吸引自住與置產族群高度關注。