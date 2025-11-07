京站併購百八魚場盼明年業績創高 看好周年慶逢普發一萬挹注

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

京站（2942）周年慶即將開跑，京站總經理王大政表示，今年業績約與去年持平，但周年慶迎來普發現金挹注，預計帶動檔期業績成長2%。此外，京站明年預計認列百八魚場集團營收，貢獻至少4億元營收，明年業績有望創新高。

京站6日召開周年慶記者會，今年檔期自11月19日開跑，為期27天，業績目標成長2%。

京站日前宣布以2億元併購百八魚場集團，預計明年1月完成交割，王大政表示，本次併購有兩個主要原因。首先，由於開設百貨越來越困難，除了價格高昂外，選址的難度也逐漸增加，併購成為另一個可行的選項。其次，為了分散業務集中度，並有助於日後上市櫃計劃。

他指出，京站多年來未上市，主要是因為審查單位認為業務集中度過高，對投資人風險較大，目前約90%的業績來自台北店，藉由這次併購，希望能有效分散風險，百貨業務將降至70％，提升上市櫃的成功機率。未來也有其他併購案在計畫中，如服飾、電商等業態都在考量範圍。

選擇併購百八魚場集團的原因，王大政表示，是看中其穩健的財務狀況。百八擁有三個品牌及13家門市，京站將保留其原有經營團隊，讓百貨業務繼續發揮專長。認列百八後，預計將貢獻4億元營收，助力京站創下業績新高。

談到今年百貨景氣，王大政表示，京站今年的業績預計持平，明年可能與今年相差不大，對市況的預期仍充滿不確定性，尤其是民眾對經濟前景的擔憂，可能影響整體消費。

隨著下半年政府普發現金政策即將入袋，王大政表示，預期將帶動年末的消費熱潮，搭上京站周年慶檔期，對下半年業績持樂觀態度。

京站目前營業據點包含北車轉運站、新店小碧潭店兩家分店，而桃園據點原預計於今年2月動工、2028年開幕，但因缺料等因素影響延至上個月才開始，約略工期為二至三年，估會延至2029年才開幕，規劃為地下5層、地上13層的建築，扣除停車場面積約為6,000坪。

併購 周年慶 營收

相關新聞

近一年房市「關鍵買方」是他們 這縣市占四成

永慶房屋集團根據聯徵中心資料，比較2020年，與近一年七大都會區20至35歲青年購屋占比，七大都會區青年族群購屋占比全數...

老牌服飾品牌賣億元店面、鋼鐵廠接手 房仲這樣解讀

最新實價揭露，北市民權東路二段老牌服飾業「奇威行公司」持有的一棟四層樓透天店面，9月以1.07億元交易，新買家為鋼鐵廠，...

新光中國醫 BOT 生活圈夯 台中七期再有指標豪宅建案「由鉅敘真」

台中房市下半年品牌建商紛紛端出指標新案，其中由鉅建設首度跨區進軍「新光中國醫BOT 生活圈」，選址新光重劃區核心地段推出...

建設加持鳳山 信義房屋建議自住「這樣買」

高雄鳳山發展已久，也是全市人口數最多的行政區，因素地有限，過去建設話題一直不如北高雄或亞灣區來得多；不過，近年鳳山區開始...

百貨周年慶 雙雄大拚場

遠東SOGO百貨、新光三越周年慶大拚場。遠東SOGO台北三店、新光三越北中南三店周年慶昨（6）日同時登場，預期在普發萬元...

