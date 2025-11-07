建設加持鳳山 信義房屋建議自住「這樣買」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鳳山車站南側曹謹路將於10月底通車。（圖:信義房屋提供）
高雄鳳山發展已久，也是全市人口數最多的行政區，因素地有限，過去建設話題一直不如北高雄或亞灣區來得多；不過，近年鳳山區開始有重大建設，包括鳳山車站南側曹謹路10月底通車、「Lalaport高雄」預計明年完工，捷運黃線以及黃橘線轉乘站（Y18站與O10橘線衛武營站）聯開案等。信義房屋在地專家指出，這些利多為鳳山區房市帶來話題與期待，包括衛武營、文山特區一帶新案開價都已「坐4望5」，而若是預算較有限的在地自住客，中古大樓與華廈3房平車標準品總價仍能控制在千萬初以內，是CP值相對高的選擇。

鳳山車站南側曹謹路10月底通車，有助於改善鳳山車站臨停空間不足的問題，將規劃臨停接送區、計程車乘車處及人行步道；坐落於衛武營對面的Lalaport商場則是繼台中與台北之後，全台第三座三井Lalaport，預計引進超過200個品牌，並於2026年開幕。此外，興建中的捷運黃線，也會行經鳳山區，預計在Y18站點可轉乘捷運橘線衛武營站（O10），而高雄市捷運工程局已宣布，此一站二線轉乘站點之聯開案，已有廠商得標，未來將規劃5棟38~52層建物，提供商業零售、商辦、飯店、住宅等用途。

信義房屋文山建國店專員朱品諺指出，鳳山區發展已久，生活機能雖成熟，但相比北高雄、亞灣區，確實比較缺乏建設題材，直到近期開始有重大建設動工，話題也開始增加，進而為房市增添柴火，尤其衛武營、O10Y18聯開案與三井Lalalport將形成「金三角」，值得期待。

朱品諺進一步說明，目前鳳山區房價最高的區段，一是文山特區，屋齡5年內大樓成交價約在45萬至47萬，鄰近文山特區的苓雅區正義車站「綠廳院」社區，今年5月最新成交最高也到49.06萬；另外，衛武營旁國泰重劃區日前有首場個案動工，外界預估有機會突破5字頭。

朱品諺表示，鳳山剛需購屋族群，一向以在地客居多，顯示黏著度高，其中不乏原本就居住在此，因成家、生子需搬出老家而購屋者。若預算有限又對室內空間有需求，中古華廈或大樓是CP值相對高的產品；包括華鳳特區大樓屋齡多在10至15年，均價約為26至28萬間，舊市區也有不少大樓與華廈，屋齡20年左右三房平車，總價約千萬上下，若屋齡30年左右的三房平車，總價則約800至900萬間，以現在買方市場而言，適合自住客多看、多比較，較容易找到價格合理又心儀的房子。

