凱撒衛浴「台中瓷藝光廊」開幕 強化深耕中台灣市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
凱撒衛浴董事長蕭俊祥展示最新開發的彩色衞浴產品。記者宋健生/攝影
凱撒衛浴董事長蕭俊祥展示最新開發的彩色衞浴產品。記者宋健生/攝影

凱撒衛浴（1817）6日宣布，全新獨棟旗艦展示中心「台中瓷藝光廊」正式開幕，以深耕台灣市場40年的品牌底蘊，為中部地區消費者、專業設計人士提供結合靈感探索和現場體驗的廚衛美學新據點，強化深耕中台灣市場。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，希望透過沉浸式情境，讓客戶與消費者親身體驗實用機能與簡約設計兼備的空間概念，進一步打造抗菌廚衛新風格。

全新旗艦展示中心共規劃兩層樓，內部百坪寬闊大空間，以「套件式生活提案」概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決方案與設計靈感。現場不僅陳列各式馬桶、臉盆、龍頭、公共配件等產品系列，更裝設檯上型電漿滅菌龍頭等多樣新款廚衛產品，提供消費者近距離體驗與專業選購建議，打造一站式廚衛選品新體驗。

蕭俊祥表示，凱撒深信優質廚衛空間規劃與創新設計，是提高生活品質的關鍵。「台中瓷藝光廊」不僅是全面展示產品的場域，更是激發創意與交流設計理念的平台，期待與中部消費者及設計師共同創造更多美好生活的可能性。

為慶祝開幕，台中旗艦展示中心特別推出「評論送好禮」活動，凡至現場參觀並留下Google五星好評，即可獲得精美小禮，數量有限，送完為止。蕭俊祥歡迎所有熱愛生活、注重廚衛空間的民眾與客戶親臨體驗，由CAESAR凱撒衛浴秉持「為生活設計」的專業與細心，打造的理想廚衛空間。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥(右)與總經理陳威志宣布，「台中瓷藝光廊」正式開幕。記者宋健生/攝影
凱撒衛浴董事長蕭俊祥(右)與總經理陳威志宣布，「台中瓷藝光廊」正式開幕。記者宋健生/攝影
凱撒衛浴全新旗艦展示中心－台中瓷藝光廊開幕，開啟抗菌廚衛空間美學新篇章。業者提供
凱撒衛浴全新旗艦展示中心－台中瓷藝光廊開幕，開啟抗菌廚衛空間美學新篇章。業者提供

設計 生活 消費

延伸閱讀

學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

射箭／彰銀力克新濠 企業聯賽奪隊史首冠

Volvo Taiwan在台開啟全新篇章！小改款XC60、全新EX90預計2026年導入販售

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

相關新聞

彰濱海上光電火警 業者疑因老鼠咬電纜短路

彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能光電系統，昨早發生火警，也是近3年來第9件光電板火災。業者指疑因老鼠啃咬電纜線...

光電板防火之道 學者：加強巡檢維護

針對彰濱工業區鹿港的海上光電系統火災，大葉大學環境與安全工程學系系主任周中祺表示，光電板等新興再生能源所在的位置相對較偏...

寶佳入股中工引發熱議 賴正鎰：潛在利益大但形象更重要

寶佳集團入股中工（2515）引發市場熱議，寶佳已明確表態要收購中工股份，並從市場上取得超過10%股權。鄉林建設（5531...

士林持續起飛！不只輝達商機 捷運士林站TOD案要蓋20層大樓

台北捷運公司今赴議會報告士林站、劍潭站、劍南站TOD案，未來將作為旅館、商辦及商場使用，尤其輝達將落腳北士科，勢必帶動周...

深化山域救援專業合作 消防署舉辦2025年臺日雪霸山域研討會

消防署5日於雪霸國家公園舉辦「2025年臺日雪霸山域研討會」，邀請長野縣警察本部、岐阜縣高山市消防本部等三位日本山域救援...

遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

遠東SOGO台北三店周年慶將6日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，首日業績目標為13.2億元，適逢政府普發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。