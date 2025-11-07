凱撒衛浴「台中瓷藝光廊」開幕 強化深耕中台灣市場

凱撒衛浴（1817）6日宣布，全新獨棟旗艦展示中心「台中瓷藝光廊」正式開幕，以深耕台灣市場40年的品牌底蘊，為中部地區消費者、專業設計人士提供結合靈感探索和現場體驗的廚衛美學新據點，強化深耕中台灣市場。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，希望透過沉浸式情境，讓客戶與消費者親身體驗實用機能與簡約設計兼備的空間概念，進一步打造抗菌廚衛新風格。

全新旗艦展示中心共規劃兩層樓，內部百坪寬闊大空間，以「套件式生活提案」概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決方案與設計靈感。現場不僅陳列各式馬桶、臉盆、龍頭、公共配件等產品系列，更裝設檯上型電漿滅菌龍頭等多樣新款廚衛產品，提供消費者近距離體驗與專業選購建議，打造一站式廚衛選品新體驗。

蕭俊祥表示，凱撒深信優質廚衛空間規劃與創新設計，是提高生活品質的關鍵。「台中瓷藝光廊」不僅是全面展示產品的場域，更是激發創意與交流設計理念的平台，期待與中部消費者及設計師共同創造更多美好生活的可能性。