光電板防火之道 學者：加強巡檢維護

針對彰濱工業區鹿港的海上光電系統火災，大葉大學環境與安全工程學系系主任周中祺表示，光電板等新興再生能源所在的位置相對較偏遠，可能會有鳥類、老鼠等動物啃咬破壞，若設在靠近海邊處，可能受鹽分侵蝕、日夜溫差大，造成線路老化或短路，各有風險。

周中祺說，光電業者平時應加強定期巡檢，也可用紅外線熱顯像儀，搭配電力迴路監測，可以預防發生火警，提早維護和汰換線路或設施；偏遠地區易被老鼠或鳥類啃咬破壞，可在外部用不鏽鋼網或金屬線槽保護。

周中祺說，電氣箱體機件過熱發生火災，可能起因於外力撞擊、線路老化、電壓過載等，都可能提高風險，但可透過加強巡檢預防。

彰化縣消防局表示，為降低太陽光電火警的風險，提醒系統設置者慎選合格安裝業者，確保施工品質與安全，選用的太陽能板模組產品應具備「國際電工委員會」性能與安全標準驗證 ，定期檢查與維護場所環境及設備狀況。

消防局表示，現場應預留搶救、逃生空間，如不幸發生火災，應立即打119與聯絡維運廠商，清楚告知起火地點及狀況，同時要遠離構造物，避免觸電。