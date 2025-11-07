聽新聞
彰濱海上光電火警 業者疑因老鼠咬電纜短路

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能光電板，昨上午火警，廠方人員以滅火器滅火。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能光電板，昨上午火警，廠方人員以滅火器滅火。圖／彰化縣消防局提供

彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能光電系統，昨早發生火警，也是近3年來第9件光電板火災。業者指疑因老鼠啃咬電纜線短路造成；經濟部表示，經查是太陽能電線破損導致短路，現場的浮桶燃燒冒煙。環團質疑此說法，要求進一步調查。

彰化縣消防局指出，近年海上光電系統火災主因包括光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。昨天上午彰濱外海光電板冒黑煙，數公里外可見，引起地方恐慌。

消防局表示，獲報鹿港鎮台61線175公里附近的海上太陽能板冒黑煙，調派消防人員及車輛趕往，冒煙的海上太陽能板距離陸地甚遠，只有1條專用的維修道路，但現場管制進出，只好先通知廠商派員趕來再會同進入，若用水灌救恐觸電，須請廠商先斷電，再以滅火器滅火，幸未延燒與擴散。

起火的海上光電系統由聯合再生能源公司設置，該公司人員澄清，不是光電板起火，而是輸送電力的電纜短路起火，最近發現場內有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成。

經濟部昨發新聞稿表示，彰濱服務中心接獲災害通報後，即在災害應變群組通知啟動災害應變，經查為太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙，事故場域經斷電、獨立隔離，並撲滅火勢，後續將召集光電業者開會討論緊急應變事故。

不過，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽質疑，光電板距海岸幾公里，「老鼠啃咬電纜線」說法讓人存疑；台灣氣候高溫而且潮濕，光電板面板在日曬雨淋下容易龜裂，加上受熱不均，傳導時容易發生火花而起火。

蔡嘉陽建議，政府推廣綠能須留意衍生的火災問題。環團也擔心，使用乾粉滅火器會汙染海域，這已非海上光電板首次起火，希望有關單位能進一步調查。

彰化縣經濟暨綠能發展處長張寒青指出，光電板須依中央規範設置與管理，崙尾光電板位在海上，現場潮差甚大，一旦起火，在消防救災確實值得擔心。

彰化縣消防局長施順仁表示，海上光電板火警是由海巡單位管轄，通常會請求消防局處理，如果是消防人員及車輛可以進入區域，基於救災一體，消防局也會協助，在先行依應變群組通報廠方人員後，並同步斷電後，再會同由廠方設置的專用道進入撲滅。

