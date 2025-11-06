氣立營收／第3季單季轉盈 每股純益0.11元 感測器與仿生手成新成長動能

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
氣立開發仿生靈巧手深受客戶青睞。氣立提供
氣動元件大廠氣立（4555）公布第3季合併財報，合併營收4.07億元，與前一季相當，與去年同期則成長4%；毛利率31.96%，較去年同期22.68%增加9.28個百分點，稅後純益0.11億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益0.11元，重返獲利軌道。

氣立前三季合併營收12.08億元、年增8.7%，毛利率30.57%，較去年同期25.20%增加5.37個分百點，稅後純益0.1億元，每股稅後虧損0.02元。

氣立表示，第3季營運逐漸轉佳，主要受惠於自動化產業需求穩定、產品成本有效降低及台幣匯率回穩等。氣立指出，隨著AI浪潮的引領下，高階半導體、液冷散熱及PCB等產業族群需求快速增長，並且即將帶動機器人等自動化產業應用有重大變化與提升；反觀過往主要動能的消費性電子產業，相對整體呈現需求停滯情形。

面對大環境產業結構變化，氣立一方面進行既有產品優化及製程改善，藉以降低產品成本增強競爭力；更重要的是，公司觀察到不論是半導體設備、晶圓廠製程監控、伺服器液冷系統及PCB製程等產業，均對流量感測器有大量需求。對此，氣立在研發端投入大量研發資源，開發各類型氣體及液體流量感測器，並將業務客群目標調整至相關產業，在今年8月台北國際自動化工業展及9月國際半導體展中，氣立的超音波流量感測器等新品，均吸引眾多客戶關注。據了解，目前已有多家半導體及散熱產業客戶，陸續於展會後要求送樣驗證及安排訪廠，若進展順利，預期第4季會完成相關樣品測試及驗證程序，可望自明年第1季起產生實質營收貢獻。

另外，針對未來協作型機器人與人型機器人市場，除了現有平湖廠已打入大陸協作型機器手臂製造外，氣立更以過往在氣動夾爪的技術優勢，積極開發電動夾爪與仿生靈巧手。目前，第一代仿生靈巧手已獲客戶要求送樣測試中，公司同步開發第二代產品，提升手指靈敏度與精準度，以應付未來服務性機器人市場需求。　　

展望後市，氣立看好AI與自動化技術將持續推動全球製造業升級，並以半導體、機器人及醫療等產業應用，進行企業研發與客群轉型。

法人指出，氣立藉由布局電動夾爪、仿生手及高階感測器產品，不僅可藉以進入高階新產業應用領域市場，及提升產品組合毛利率，也為公司開啟AI與智慧製造時代的新成長曲線。而在AI、自動化與智慧製造等三大趨勢驅動下，氣立營運已展現明顯回溫態勢，法人估，未來營收與獲利動能有望延續向上。

氣立 半導體 機器人

