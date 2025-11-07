生技論壇12日登場 鑽石資深副總裁黃彥臻：深耕「抗老化」製藥商機

鑽石生技（6901）投資公司資深副總裁黃彥臻表示，全球邁入高齡社會，「抗老化」成為醫療產業與資本市場的焦點，投資方向正從醫美保健延伸至代謝控制藥物、細胞與基因治療等高端領域。這股趨勢不僅改變醫療產業的研發方向，也重塑生技投資的資金流向與策略布局。

經濟日報將於12日舉行「2025生技論壇--生技醫療產業新戰略」，黃彥臻將出席綜合座談擔任與談人，主題是「前瞻精準醫療商機」。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技、樂迦再生科技等協辦。

黃彥臻表示，抗老化市場最下游是法規成熟、進入門檻低的醫美與保健產品；中游則屬傳統製藥領域，包括小分子藥、蛋白質藥、生肽類藥物等，主要針對代謝與慢性病控制，市場需求穩定、具長期現金流；最上游為細胞治療與基因治療，雖潛力龐大，但法規、成本與技術挑戰仍高。

2018至2021年間，全球資金大量湧入細胞與基因治療領域，但隨著臨床進展不如預期、監管不確定與治療費用居高不下，近兩年投資明顯降溫，資金重新回流傳統藥物市場。以GLP-1為代表的代謝控制藥物便因療效明確、長期使用特性明顯，成為資本關注焦點。

他預期未來幾年抗老化市場將呈現「中段聚焦、上段觀望」的資金格局，隨著技術突破與法規鬆綁，資金有望再度回流上游再生醫療領域，短期內仍以中游藥物市場為主力。

黃彥臻指出，再生醫療發展最大的挑戰在於成本過高。現行細胞治療多為客製化生產，單次療程動輒花費三、四十萬美元，基因治療費用更高達百萬美元，商業化推進困難。各國正從臨床創新轉向製程優化與成本控制，實現可負擔價格目標。

在抗老化市場的賽局中，黃彥臻認為台灣應避開美中競爭激烈的抗癌藥紅海市場，聚焦代謝與慢性病等老化相關疾病，發揮長期用藥與製造整合優勢。