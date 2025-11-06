伸興營收／第3季稅後純益1.49億 年增191.1% 每股純益2.25元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）董事會6日通過第3季合併財報，合併營收22.49億元，季增3.1%、年減7.9%，營業利益2.47億元，稅後純益1.49億元，季增191.1%、年增10%，每股稅後純益2.25元。

累計前三季合併營收64.73億元，營業利益6.24億元，稅後純益為2.84億元、年減22.6%，每股稅後純益4.27元。

伸興同步公布10月合併營收5.64億元、年減11.5%；累計前十月合併營收70.37億元、年增1.3%。

伸興表示，第3季主要受惠於本業縫紉機產品在歐美市場需求明顯回溫，特別是歐洲大型零售通路，因應感恩節及聖誕節消費旺季，加大整體拉貨力道，堆疊公司旗下越南廠的產能稼動率維持高水準。再加上子公司宇隆憑藉高精密零組件加工與整合能力，在車用等領域穩定貢獻營收及獲利，成為集團營運的重要成長引擎之一，創造伸興集團第3季毛利率27.40%、營業利益率10.99%、稅後淨利率6.65%，展現在多元市場布局與穩健體質下的企業韌性。

展望第4季，伸興維持審慎看法，將持續深化縫紉機本業技術與中高階機種及商用機布局，提升產品競爭力，同時宇隆正推進高階製造轉型布局，加速導入智慧工廠、人形機器人與e-VTOL等前瞻應用，以搶攻AI與智慧製造浪潮下的先機。

伸興表示，將持續強化「三基地、多市場」製造配置優勢，以及強化產線品質再優化與效率升級策略，發揮「製造在東南亞，競爭在全球」的策略價值，以穩定靈活的供應體系擴大市占率，全力拓展全球市場機會。

