車廠不賺錢 也要衝市占

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

電動車從百萬價位降到8字頭，車廠不賺錢也要搶市。南陽實業執行副總詹醒昇指出，該公司此次鐵了心搶市，為了搶下電動車的市場、市占率，此次代理現代的新電動車款INSTER幾乎是「不賺錢」，就是要先搶市占。

放眼全球電動車市場，詹醒昇指出，包括歐洲與南韓，電動車占整體市場銷售約三成，但許多想買電動車的消費者都已獲得滿足。進一步說，車廠想要搶下市場，必須更有特色和競爭力，價格是很重要的關鍵之一。此次，南陽透過INSTER主打電動車「復古風格與價格優勢」，使南陽對新車銷售很有信心。

對於今年車市，業內指出，今年汽車市場有望發展出「年終拉尾盤」的格局，預期全年可望守住40萬輛的掛牌量，但對於明年的車市，各家車廠並不樂觀。

業界認為，市場上目前還有可觀的車輛庫存量，將擴大影響明年車市的銷售價格，並造成消費者的預期降價心態，而且包括燃油車和電動車都競爭激烈，使得車廠愈來愈苦，而價格持續破壞恐怕是必然的發展。

此外，各品牌的電動車還在推陳出新，明年又出現新的主流，市場競爭愈趨激烈，加上許多品牌回頭推出油電混合車款，促使部分消費者「回頭」買油電混合車，這也使電動車的處境更加嚴峻。

不過，現代汽車也計畫在年底台北車展發表新一代油電車款，擴大補齊市場拼圖。業內說，各大車廠以多車款、多元化布局，以降低市場風險，不孤注一執的選擇油車或電車，可能是未來的趨勢。

