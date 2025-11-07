美國客戶傳結束營運 明係：收款情形均屬正常
自行車廠明係今天發布重大訊息指出，有關國外網路媒體報導YTIndustries美國子公司結束營運一事，截至目前為止，明係向客戶YT Industries USA收款情形均屬正常，將持續密切關注其後續營運發展，如未來有實質變化，將依規定即時辦理公告，以維護投資人權益。
明係指出，由於YT Industries USA為自家客戶，且占公司最近一期財報營收比率逾10%，為維護投資人權益並避免市場誤解，因此發布重訊澄清相關報導。
明係強調，經與客戶確認後，YT Industries USA表示目前僅進行人員裁減及營運調整，實際仍持續營運中，且與明係間銷貨款項均已依約付清，並無任何欠款或呆帳情形。
明係解釋，客戶結構多元，除上述客戶外，其他主要客戶出貨與收款情形均正常，迄今該事件對公司整體財務及營運未有重大影響。
