專家觀點／企業永續 以自然為本

隨著自然資本流失、生物多樣性下降與生態系退化日益加劇，不僅威脅生態系穩定，對經濟活動與企業營運也產生影響。近年來，「以自然為本的企業永續經營」思維逐漸興起，強調企業應將自然納入核心決策與風險治理，實現長期發展。

自然不再只是供應原料及服務，更是企業永續營運與價值鏈穩定的關鍵。為協助企業揭露對自然的依賴與影響，並加強生物多樣性風險的管理，聯合國開發計畫署等組織共同提出自然相關財務揭露（TNFD）框架，鼓勵企業將其與自然互動納入企業治理、策略與風險管理，推動永續發展目標。

切入兩大面向 強化營運穩定

企業與自然的互動，可從「依賴」與「影響」兩面向切入。「依賴」意指企業營運仰賴自然資源與生態系服務，如食品製造業價值鏈依賴肥沃土壤與穩定氣候以確保農作物收成。「影響」指企業活動對自然造成的變化，如農業擴張與過度施肥可能導致水汙染與棲地破壞。

若企業未妥善管理對於自然資源的依賴與對環境的影響，將可能加劇自然資本退化，進而削弱自身營運穩定性，並帶來法規遵循壓力、利害關係人關注、聲譽損害，甚至營運中斷等系統性風險，對整體經濟發展與金融穩定構成威脅。

以食品零售業為例，雖然本身不直接參與原料開發及產品製造，但供應端商品如稻米、咖啡豆等原物料都仰賴自然資源，其穩定性將受氣候變遷、水資源短缺與生物多樣性喪失等風險影響，進而衝擊商品供給、價格波動與品牌信任。若企業能夠正確識別並妥善管理價值鏈中潛藏的自然風險，便可有效降低供應鏈風險、進一步提升韌性，同時增強品牌效益與市場競爭力。

金融機構的自然風險多以間接形式潛藏於投資與放款對象的產業活動中。

例如資金投入高度依賴自然資本的產業，卻未妥善評估其暴露在水資源枯竭、土地退化等風險，可能因企業營運中斷或財務惡化，影響金融機構的信用風險或市場風險。自然風險也伴隨機會，如開發與自然績效掛鉤的永續債券，引導資本流向具自然正向影響的項目，實現金融穩定與環境永續。

借助環境評估 制定管理手段

TNFD於2023年9月發布正式框架，並提出LEAP方法（Locate, Evaluate, Assess, Prepare）。企業透過識別對自然的依賴與影響路徑，可進一步識別和評估自然相關的風險與機會。

Locate作為LEAP方法的核心，企業可藉由識別其價值鏈與重要生態區域的接口（interface），進行更深入分析。然而，LEAP並不能取代環境評估流程，應當作為企業與金融機構管理價值鏈管理的輔助工具，識別價值鏈中潛在重大的自然相關風險，再透過環評去評估（殘餘）風險，制定減緩影響甚至是淨正向影響的管理手段。

自然狀態惡化可能加劇氣候變遷，因此，公、私部門為因應極端天氣事件與長期氣候型態變化所部署的調適作為，更應納入自然治理的概念。

企業可基於既有氣候相關財務揭露建議架構，將水資源、生物多樣性等自然議題納入治理範疇。標竿企業也可考量參與或支持棲地保護或復育面積等相關倡議或行動，共同推動台灣生物多樣性的保育與管理。

透過TNFD的系統化流程，企業能有效識別與管理自然相關風險與機會，降低供應鏈與財務風險、強化營運韌性與品牌信任。

唯有落實「以自然為本」的永續經營策略，將自然納入核心策略與風險架構中，企業方能在風險中開創機會，實現具韌性的永續轉型。（作者是安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人）