敏實集團董座秦榮華 著眼國際人才

敏實集團近期動作頻頻，除了積極切入AI伺服器散熱領域，又因為台資企業的背景，出手以近200億元買下日產（NISSAN）的橫濱總部大樓，而備受矚目。有業內人士指出，敏實這一手除了著眼國際市場，還有看好國際人才。

敏實集團是大陸極具規模的汽車零組件集團，有汽車零組件之王的美譽，業務遍及全球各地，與眾多國際車廠都有合作關係，日產就是其中之一，雙方已建立多年的默契。

敏實集團董事長秦榮華身在第一線，帶領團隊征戰全球市場，同時也深感人才培育不易，同時積極在台灣投入技職教育創辦敏實科大，秉持對應市場的需求，「自己的人才自己培育」的理念。業內認為，此次秦榮華出手買下日產總部大樓，是為市場與人才鋪路，不排除敏實集團惠擴大引進國際技術與人才。

據了解，在全球布局的過程中，秦榮華更深刻體認，人才往往決定一個企業未來。

敏實集團灌注大量資源與敏實科大的最緊密合作與產學整合，目的更是塑造國內技職教育人才培育一條龍的最佳安排，確保優秀人才能源源不絕。