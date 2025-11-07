快訊

195億…敏實買日產總部大樓 市場推測為全球布局做準備

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者邱馨儀／綜合報導
日產汽車為了強化財務，已同意出售位於橫濱的全球總部大樓。美聯社

汽車零組件之王、台灣敏實集團將收購日產汽車（Nissan）位於橫濱的全球總部大樓；根據外電，敏實將以970億日圓（約新台幣195億元）買下該大樓。業內推測，此舉是敏實為全球布局做準備，不排除雙方有擴大合作計畫。

根據日產公告，敏實集團是這筆970億日圓交易的主要投資人，整體協議為日產出售總部大樓後回租20年。日產將獲得約740億日圓的淨收益。

敏實集團收購日產橫濱總部概況

日產表示，「出售所得將用於維持重要投資，同時推動內部制度現代化」，這筆交易不會影響總部的營運或人員配置，「此舉反映我們在資金效率上有紀律的做法，透過釋放非核心資產價值，支撐轉型進程，應付艱難時期」。

值得注意的是，敏實集團是汽車零組件王，為全球汽車零組件百大供應商之一，該集團1992年創立，並於2005年在港交所上市，主要從事汽車車身零組件和模具的設計、開發、製造、加工和銷售業務。世界知名車廠如BMW、賓士、豐田、賓利、勞斯萊斯等都是敏實集團主要客戶。

彭博資訊引述知情人士報導，日產出售橫濱總部一案是由私募股權業者KKR旗下日本房地產事業KJR管理公司，所管理的特殊目的收購公司（SPAC）所主導。

日產正進行大規模的成本削減計畫，包括裁員與關閉工廠，以因應20多年來最糟的財務狀況。日產上周預估，截至2026年3月的財政年度將出現2,750億日圓營業虧損，這是日產自先前暫緩發布財測後的首次預估。出售橫濱總部的資產有望部分縮小這項虧損數字。

日產的總部原先位在東京高級商業區銀座，但在2009年搬遷至橫濱新建的辦公大樓，該地正是公司創立之處。日產執行長艾斯皮諾薩今年稍早曾承諾將裁員2萬人，並把全球製造廠數量從17座縮減至十座。

