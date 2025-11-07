百貨周年慶 雙雄大拚場

遠東SOGO百貨、新光三越周年慶大拚場。遠東SOGO台北三店、新光三越北中南三店周年慶昨（6）日同時登場，預期在普發萬元、入秋氣候轉涼以及民眾出遊熱度不減等三大利多帶動下，買氣與人氣同步引爆。其中遠東SOGO忠孝館黃金珠寶商品出現一筆千萬元大單、五筆百萬元大單。

遠東SOGO台北三店周年慶共為期12天，首日業績目標13.2億元，來客數衝10萬人；新光三越北中南三店首日衝9億元，來客數上看11萬人次。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年周年慶總目標121億元，預計民眾第4季消費力道將大爆發，搭上普發1萬元熱潮，超市、家電都祭出相當有誠意的好康，每年都在這短短12天檔期衝出最高的營業額。

對於年底景氣，黃晴雯表示，今年上半年百貨業表現稍顯冷淡，但下半年會有所回升。根據數據顯示，直到8月底，百貨零售業的表現與去年同期持平，顯示市場還有觀望情緒。但隨著第4季到來，消費者會進行聰明的消費，百貨業的銷售將會明顯增長。

業績方面，忠孝館黃金珠寶較去年成長八成，包括一筆千萬元大單、五筆百萬元大單。

新光三越周年慶也是熱度攀升，昨日由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發。

新光三越表示，周年慶首日以名品、黃金、男女服飾、化妝品、超市為民眾搶購的五大熱銷業種，三店周年慶首日業績突破9億元、來客數上看11萬人次。

隨著周年慶回饋大放送，新光三越指出，名品買氣再度升溫，同時搭上民眾出遊賞楓、滑雪熱潮和年末耶誕限定與2026早春系列新品上市等風潮，更帶動精品服飾配件業績呈現雙位數成長。